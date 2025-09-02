Ministrul Apărării: România nu trimite trupe în Ucraina

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat marți că România participă activ la discuții privind scenariile de pace din Ucraina.

„Participăm la toate discuțiile care au loc în formatele formale și informale cu partenerii europeni și cu partenerii NATO. Cum spuneam, suntem parte din aceste discuții la fiecare nivel, eu ca Ministru al Apărării, Oana Țoiu ca Ministru de Externe, Președintele Nicușor Dan”, a afirmat Moșteanu la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește poziția României față de implicarea României în diverse scenarii, ministrul a afirmat: „Poziția noastră în România este că nu trimitem trupe în Ucraina. Ne-am arătat disponibilitatea pentru a funcționa în continuare ca un hub logistic pentru orice tip de ajutoare care merg către ucraineni”.

Despre colaborarea cu aliații, Moșteanu a susținut: „Lucrăm împreună cu partenerii noștri, avem antrenament comune, misiuni comune, iată cum este aceasta. Noi avem avioane dislocate pe flancul de est în Polonia și asta se va întâmpla în continuare. Este unul din scenariile de pregătirea păcii și de oferirea acestor garanții de securitate”.

Ionuț Moșteanu: Pachetele de sprijin pentru Ucraina sunt clasificate

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România va continua să furnizeze Ucrainei pachete de sprijin militar și umanitar, fără să afecteze capacitatea operațională a armatei, însă privind pachetele deja trimis acesta a declarat că nu poate detalia întrucât sunt clasificate.

Ionuț Moșteanu a explicat: „Aceste pachete care au fost creionate împreună în urma unui dialog cu prietenii ucrainieni, în funcție de nevoile din și lor și de disponibilitățile noastre, păstrând în același timp capacitatea operațională a Armatei Române. Sunt aceste pachete în care, cum spuneți, de la gloanțe până la, ca să dau un exemplu, până la sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Le-am dat ce-am putut noi și ce-au avut din și nevoie. O să facem asta în continuare”, la Antena 3 CNN.

Privind pachetele trimise anterior, ministrul a afirmat: „Legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate și vom vedea împreună cu premierul și cu președintele în ce măsură și ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem și cu ce ne-am golit depozitele și asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci în public. Sunt capacități pe care le reîmprospătăm”.

Săptămâna trecută, Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu s-a întâlnit la Kiev cu ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, iar potrivit mesajului publicat de omologul său, România a trimis deja 22 de pachete de asistență Ucrainei, iar al 23-lea este în curs de livrare

(sursa: Mediafax)