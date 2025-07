Ministrul Economiei, despre reorganizarea instituției pe care o conduce 

Întrebat dacă va da afară oameni din Minister, Radu Miruță a spus că într-o discuție coordonată de primul ministru, Ilie Bolojan, s-a agreat că se va introduce în pachetul 2 o reducere a dimensiunii structurilor de conducere.

„De ce e nevoie de șapte oameni în Consiliul de Administrație și nu-i suficient să fie trei? De ce e nevoie de cinci directori și nu-i suficient să... Sunt cinci membri ai directoratului și unul e președinte de directorat. Nu vrem să facem și nepoți ai directorilor să fie și ei în directorat. De ce nu-i suficient un singur director? Deci se va reduce prin lege dimensiunea stadionului pe care se luptă combinațiile să-și pună oameni acolo. Deci, din start, acolo va fi o menghină care va strânge. Cu privire la numărul de angajați, eu moștenesc un minister în care a fost o reorganizare acum trei luni de zile făcută. Conform legii, nu se poate face o altă reorganizare mai devreme de șase luni. Deci, practic, mai sunt trei luni. Îmi este suficient că să-mi dau seama cam cum se întâmplă lucrurile prin minister. Observația mea este că pe alocuri e foarte densă organigrama și voi îngusta, voi rarefia această organigramă. Nu știu să vă spun acum, din 704 angajați care sunt direct în minister și 31.000 cât sunt în țară, câți vor pleca acasă. Eu îmi doresc să rămână cei care au o adevărat treabă de făcut. Cei care sunt pe acolo doar ca să ai un ștat de plată și o intrare la Inspiratoriatul Teritorial de Muncă în Revisal, nu vor mai rămâne”, spune Radu Miruță, la RFI.

Miruță a spus că pe reorganizare, angajații dați afară nu vor putea merge în instanță pentru a fi reangajați: „Asta s-ar putea dacă pe actuala organigramă decid eu așa că vreau într-o dimineață hormonal să spun „plecați voi 10”. Nu fac asta, sunt un om, mă consider sănătos la cap. Preocuparea mea este să schimb modul în care-i condusă România, dar nu cu nerespectarea legii. Deci știu foarte bine pașii care se pot face astfel încât să nu se întâmple asta. Cazurile pe care le mai vedem prin presă, mă rog, sunt corecte, dar sunt apucături ale unor lideri care într-o dimineață sunt supărați că nu știu cine nu i-a dat bune ziua pe hol și decide să-l dea afară. Și este cu încălcarea legii. Reorganizându-se Ministerul se poate face asta”, a mai spus Miruță.

Despre cum vor fi schimbați șefii companiilor de stat

„Nici ministrul nu e bolovan pe murături”, spune ministrul Economiei, Radu Miruță, despre modul în care va schimba șefii instituțiilor neperformante care nu vor accepta noi criterii de performanță.

Obligațiile șefilor instituțiilor de stat „acum sunt inexistente”, spune ministrul Economiei, Radu Miruță, la RFI. El afirmă că vrea să le propună acestora noi criterii de performanță, „nu absurde, care au legătura cu management performat în compania unde dumneavoastră spuneți că sunteți cei mai buni”. Miruță este convins că aceștia îi vor spune că „au mai văzut ca mine”.

„Începe o negociere, uman, în față. Eu nu mai sunt în jocul ăsta. Vreau să conduc un minister. Pentru a conduce un minister după propriile mele principii, am nevoie ca cei care sunt rotiți în conducerea asta să livreze și ei. Discut cu ei niște criterii, mă aștept ca unii să le accepte. Și n-am absolut nimic cu ei, nu mă interesează cine i-a adus acolo. Peste jumătate de ani îi voi măsura pe noile criterii și dacă le bifează au fost foarte buni și sunt de păstrat - obiect de patrimoniu pentru România -, foarte bine să rămână acolo. Mă aștept ca unii să nu le bifeze, să nu le îndeplinească. Și atunci ministrul are pedala de a spune „mulțumesc pentru colaborare, căutăm pe altcineva”. Nici ministrul nu e bolovan pe murături”, spune ministrul Miruță.

Astfel, orizontul de timp este de fapt cam de o jumătate de an - o jumătate de an plus o lună de zile până când se compun adunările generale.

A doua variantă pe care o ia în calcul ministrul Radu Miruță este cea în care șefii instituțiilor să „joace tare”: „Nu vrem să negocim cu tine niciun criteriu nou, noi suntem liniștiți, vrem să dormim patru ani pe pernă moale, nu vrem deranj cu tine. Și atunci va începe un război. Eu nu-i voi lăsa așa”.

„Eu mă uit pe datele financiare, mă uit pe o serie de acțiuni pe care le-au gestionat acolo. Multe dintre ele mi se văd așa de la distanță că nu sunt ortodoxe. Există calea mai grea, dar ultima carte e la mine tura asta, nu e la ei. Nu se poate să conduci niște companii de stat, tu, conducător al acestor companii, care-ți faci o firmă după ce ajungi director cu obiect de activitate identic cu cel al companiei și dirijezi din poziția de conducător interese pentru firma ta în dezinteresul companiei tale. E ilegal”, afirmă ministrul Economiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)