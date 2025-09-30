Ministrul Mediului, despre Delta Văcărești: Trebuie pusă legea în aplicare. Consecințe imediate și dure

Diana Buzoianu a declarat că Delta Văcărești beneficiază de statut legal de arie protejată, însă lipsa unor sancțiuni imediate și ferme face ca încălcările să se repete.

Ea a subliniat că este nevoie ca poliția, Primăria Capitalei și Garda de Mediu să colaboreze pentru a impune reguli clare și pentru a preveni distrugerile.

„Dacă nu sunt consecințe imediate și dure, se repetă. Trebuie pusă legea în aplicare. Inclusiv poliția trebuie să fie implicată, iar colaborarea cu Primăria era esențială,” a spus Buzoianu.

Buzoianu a adăugat că există probleme și la nivelul altor instituții, precum Romsilva și Apele Române, și a punctat că Delta Dunării suferă în continuare din cauza unui plan de management deficitar.

„Era o lipsă de corelare imensă. Toate instituțiile au ajutat la îmbunătățirea planului, dar trebuie să fie unul practic. Fondurile europene nu trebuie risipite, iar pentru acel plan s-au plătit deja 10 milioane de euro,” a afirmat ea.

(sursa: Mediafax)