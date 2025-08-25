x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ministrul Mediului: „Statul român nu are voie să fie chiriaș de lux pe bani publici”

Ministrul Mediului: „Statul român nu are voie să fie chiriaș de lux pe bani publici”

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   12:00
Ministrul Mediului: „Statul român nu are voie să fie chiriaș de lux pe bani publici”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, critică cheltuielile excesive ale instituțiilor de stat, menționând sediile goale ale Romsilva și peste 54.000 de euro plătiți lunar chirie pentru Administrația Națională „Apele Române”.

„Sedii goale la Romsilva, în timp ce peste 54.000 de euro pe lună sunt cheltuiți pentru sediul Administrației Naționale ‘Apele Române’. Așa au fost ‘gestionați’ banii românilor până acum”, a scris Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Buzoianu precizează că Apele Române plătesc acești bani pentru un sediu în centrul Bucureștiului, de care nu au nevoie. Totodată, precizează că Romsilva are mai multe sedii, dintre care două sunt aproape goale.

„Dar nu putem continua așa. Există soluții pentru ca bugetul acestor instituții să fie folosit corect și eficient, astfel încât resursele să ajungă acolo unde contează cu adevărat: pentru păduri protejate, proiecte de apă mai curată și măsuri de prevenire a dezastrelor, precum inundațiile de luna trecută”, mai spune ministrul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: diana buzoianu chirias de lux bani publici
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri