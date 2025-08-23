x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ministrul Sănătății, cină cu Regele romilor, Dorin Cioabă, la palatul din Sibiu

Ministrul Sănătății, cină cu Regele romilor, Dorin Cioabă, la palatul din Sibiu

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   21:18
Ministrul Sănătății, cină cu Regele romilor, Dorin Cioabă, la palatul din Sibiu
Sursa foto: Alexandru Rogobete/Dorin Cioabă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a vizitat pe Regele romilor, Dorin Cioabă, la palatul din Sibiu.

Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, a dezvăluit Rogobete.

Alexandru Rogobete a făcut anunțul pe Facebook. Vizita a avut loc sâmbătă, la Sibiu.

„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Președintele International Romani Union. Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității”, a scris ministrul Sănătății pe rețeaua de socializare.

La final Alexandru Rogobete l-a asigurat pe Dorin Cioabă „de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alexandru rogobete dorin cioaba
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri