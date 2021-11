Ministrul Sănătății: Informarea lipsește. Ne așteptăm la o creștere după sărbători

Hepta Prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie Prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spune că una dintre marile probleme din România în privința pandemiei este lipsa informațiilor pentru populație: „Avem tot felul de grupuri strategice. Nu am înțeles în ce constă strategia”, spune Rafila.

Alexandru Rafila a spus, joi seara, că Ministrul Sănătății trebuie să colaboreze cu CNCAV și să comunice mai mult.

„Trebuie să colaborăm (cu CNCAV – n.r.) și trebuie să renunțăm la stereotipuri. Avem tot felul de grupuri de comunicare strategică. Nu am înțeles în ce constă strategia comunicării unor cifre, mereu aceleași, în fiecare zi, numărul de cazuri, numărul de decese, numărul de paturi libere la ATI și cam asta este comunicarea strategică. Colegii din CNCAV eu îi cunosc, eu am mai lucrat cu ei profesional. De exemplu, cu domnul doctor Valeriu Gheorghiță am fost colegi la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Cred că trebuie să stăm de vorbă și să încercăm să profesionalizăm campania de comunicare pentru că dincolo de ceea ce facem noi și facem bine, totuși sunt profesioniști în comunicare din zona publică și zona privată și care să dea un suflu nou campaniei de comunicare”, a spus Rafila, la Digi 24.

Ministrul Sănătății a mai spus că în prezent campania de comunicare se centrează aproape exclusiv pe promovarea vaccinării și nu și pe informare, lucru despre care crede că dacă va continua la fel „nu are șanse foarte mari de succes”.

„Informarea lipsește. Informații găsești greu în spațiul public. (...) Informarea nu înseamnă doar un site unde eventual trebuie să cauți mult ca să poți să afli anumite răspunsuri, trebuie să mobilizăm organizațiile profesionale medicale să vină alături de noi, pentru că ne apropiem în 2 luni de zile, probabil după sărbători, s-ar putea să asistăm la o nouă creștere a numărului de cazuri și atunci trebuie să fim pregătiți și cu strategia de comunicare și, bineînțeles, cu accesul pacienților la testare și la consult și la tratament în ambulatoriu încă din primele zile de boală”, a mai spus ministrul.

Acesta a precizat că pregătirea unui număr de paturi este necesară, însă trebuie ținut cont de faptul că mărind numărul de paturi pentru COVID, se renunță la un anumit număr de paturi pentru alte patologii.

„Numărul de paturi în România nu este un elastic de care să tragi. Nu sunt paturi fizice, ci paturi care trebuie deservite de personal. Trebuie să facem un efort ca acele paturi să nu se umple”, a mai spus ministrul Sănătății.

Rafila crede că ține de fiecare în parte cum va arăta situația epidemiologică după sărbători, premisele fiind că vom avea un val 5 „serios”.

(sursa: Mediafax)