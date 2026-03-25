Mirabela Grădinaru, impecabilă, împreună cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la Casa Albă

Evenimentul a reunit prime doamne, lideri internaționali și experți în tehnologie, iar tema principală a fost utilizarea sigură a inteligenței artificiale în educația copiilor și modul în care tehnologia poate influența viitorul noilor generații.

Întâlniri cu primele doamne din Franța, Ucraina și Polonia

În cadrul summitului, Mirabela Grădinaru s-a aflat alături de Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, și de Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, într-un context dedicat colaborării internaționale și proiectelor pentru viitor.

De asemenea, Mirabela Grădinaru s-a reîntâlnit la Washington cu Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Una dintre temele principale discutate a fost educația copiilor, în special în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și al digitalizării.

Apariție cu influențe tradiționale românești

În a doua zi a summitului prezidat de Melania Trump, Mirabela Grădinaru a avut o apariție sobră și elegantă, cu influențe tradiționale românești. Aceasta a purtat o bluză neagră cu motive geometrice alb-negru, în stil tradițional reinterpretat, cu mâneci largi, și o fustă lungă neagră, simplă, scrie antena3.ro.

Ținuta a fost completată de un clutch negru, machiaj discret și părul prins la spate, într-un stil elegant și sobru, potrivit contextului diplomatic.

Delegație oficială a României, prezentă la Washington

Mirabela Grădinaru se află la Washington D.C. alături de o delegație oficială a României, din care fac parte Andra Morar și Robert Beza, specializați în competitivitate digitală, inclusiv în domeniul educației.

Summitul „Fostering the Future Together” („Pregătind viitorul împreună”), organizat sub patronajul Primei Doamne a SUA, soția președintelui Donald Trump, a adus în prim-plan cooperarea internațională în domeniul educației și al tehnologiei, cu accent pe modul în care inteligența artificială poate fi folosită în siguranță în educația copiilor.

Evenimentul a reunit lideri internaționali, specialiști în tehnologie și reprezentanți guvernamentali, într-un dialog despre viitorul educației într-o lume tot mai digitalizată.

