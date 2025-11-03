Abrudean: Decizia coaliției este de susținere a reducerii numărului de parlamentari

„Decizia coaliției este de susținere a reducerii numărului de parlamentari. Au fost mai multe discuții. În ultima dintre ele, înțeleg că s-a agreat oarecum reducerea cu 10% a numărului de parlamentari”, a spus Mircea Abrudean.

El a menționat că luni trece la Senat tacit o formă propusă de USR, despre care spune că „are niște deficiențe din punct de vedere juridic, care vedem cum vor fi gestionate în continuare”.

„Eu cred că e important să se comunice foarte clar, dacă coaliția susține foarte clar reducerea numărului de parlamentari, așa cum înțeleg că s-a decis, trebuie să și comunice asta și să o formalizăm într-un fel sau altul, pentru că dacă lăsăm lucrurile în aer, nu putem genera în niciun caz încredere”, a mai afirmat președintele Senatului.

(sursa: Mediafax)