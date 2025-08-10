Încă un cutremur mare a lovit Turcia: mai multe persoane sunt blocate sub dărâmături

UPDATE:

Aproximativ douăsprezece clădiri s-au prăbușit și mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 produs duminică în Turcia.

Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi, a provocat șocuri care au fost resimțite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraș cu peste 16 milioane de locuitori.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat pentru postul național de televiziune NTV că cinci persoane, printre care o femeie în vârstă, au fost salvate dintr-o clădire prăbușită în Sindirgi, în timp ce echipele de salvare încercau încă să ajungă la o altă persoană prinsă sub dărâmături, scrie AP.

Mai multe case s-au prăbușit și în satul Golcuk din apropiere, a declarat primarul din Sindirgi, Serkan Sak. Minaretul unei moschei s-a prăbușit și el în sat.

Ministrul Sănătății, Kemal Memisoglu, a declarat că patru persoane erau internate în spital. Niciuna dintre ele nu se afla în stare critică, a spus el.

Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia a declarat că seismul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6, și a îndemnat cetățenii să nu intre în clădirile avariate.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a emis o declarație în care le-a urat tuturor cetățenilor afectați o recuperare rapidă. „Fie ca Dumnezeu să protejeze țara noastră de orice fel de dezastru”, a scris el pe X.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Presa locală relatează că cel puțin o clădire s-a prăbușit în orașul Sindirgi, situat în apropierea epicentrului seismului.

Turcia se află pe o zonă cu falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sud și sud-est. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord din Siria.

