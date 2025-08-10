August 2025 sub cerul înstelat. Cele mai spectaculoase fenomene astronomice

Ploaia de meteori Perseide

Până pe 24 august, cu maximum în noaptea de 12 spre 13 august, cerul poate fi străbătut de până la 100 de meteori pe oră. Deși lumina Lunii Pline din 9 august, numită Luna Sturionului, poate afecta vizibilitatea, condițiile vor fi destul de bune, mai ales dacă privești cerul după miezul nopții, departe de luminile orașului. Perseidele se pot vedea cu ochiul liber.

Conjuncția Venus-Jupiter

Pe 12 august, cu circa 45 de minute înainte de răsăritul Soarelui, aceste două planete vor fi foarte apropiate pe cer, la mai puțin de un grad una de cealaltă. Venus, cu norii săi reflectivi, nu este spectaculoasă prin binoclu, dar Jupiter va putea fi observat împreună cu patru dintre cele mai mari luni ale sale: Io, Europa, Ganymede și Callisto.

Calea Lactee și Triunghiul de Vară

În noțile senine se vede clar arcul Căii Lactee, care traversează constelațiile Lyra (cu steaua Vega), Cygnus (cu Deneb) și Aquila (cu Altair). Chiar dacă poluarea luminoasă poate ascunde acest arc, Triunghiul de Vară construit din aceste stele strălucitoare rămâne vizibil.

Galaxia Andromeda (M31)

Cel mai îndepărtat obiect vizibil cu ochiul liber se află la circa 2,5 milioane ani-lumină. Ai nevoie de un cer foarte întunecat, dar cu binoclul vei putea vedea această pată difuză de lumină, situată între constelațiile Cassiopeia și Pegasus.

Luna Sturionului

Pe 9 august 2025 are loc Luna plină, cunoscută ca Luna Sturionului.

Cum să observi astrele

-Alege un loc cu cât mai puțină poluare luminoasă.

-Fii pregătit cu binoclu sau telescop pentru detalii mai fine (mai ales pentru galaxii și lunile lui Jupiter).

Monitorizează timpul: spre exemplu, plimbarea dimineața devreme înainte de răsărit pentru conjuncția planetară sau nopțile târzii pentru meteori, potrivit a.1ro.