Rețeta reformei la stat: Firmele înființate de primăria lui Fritz, pe pierderi de la înființare. Au cheltuit mai mult decât au încasat

Primăria Municipiului Timișoara a înființat, în 2022 și 2023, trei societăți cu răspundere limitată, al căror unic asociat este chiar Consiliul Local, reprezentat de primarul USR Dominic Fritz. Două dintre ele se ocupă cu producția, transportul și distribuția energiei electrice, iar cea de-a treia, cu servicii de administrație publică, economică și socială. De la înființare, aceste firme au avut, împreună, cifre de afaceri de 318.131 de lei, au încasat în total venituri de 318.177 de lei, cheltuind în schimb 2.372.995 de lei. Astfel, companiile municipalității au înregistrat pierderi totale de 2.055.818 lei, în condițiile în care capitalurile sociale totale subscrise și vărsate sunt de 2,5 milioane de lei.

Președintele USR, Dominic Fritz, primarul progresist al municipiului Timișoara, a afirmat, într-o emisiune televizată de la sfârșitul săptămânii trecute, că ar fi regretabil dacă PSD ar ieși de la guvernare și că „țara așteaptă reforme”. Declarația a avut loc în contextul scandalului politic generat de atitudinea liderilor USR față de funeraliile de stat ale ex-președintelui României Ion Iliescu, în condițiile în care social-democrații au decis convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național, chiar pentru astăzi, „în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României”.

Dominic Fritz a precizat: „Noi considerăm că țara așteaptă reforme, așteaptă acest pachet doi care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administrația publică locală și centrală și suntem gata să batem în cuie fixe aceste reforme”.

Interesant este că, din câteva bilanțuri contabile ale unor entități economice înființate de instituția condusă de Dominic Fritz, reformele operate în aceste cazuri au generat doar pierderi financiare.

Două companii de energie

Astfel, Primăria Municipiului Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara a înregistrat, în urmă cu trei ani, respectiv doi ani, trei societăți comerciale cu răspundere limitată. Concret, la data de 3 februarie 2023, la Registrul Comerțului au fost înregistrate firmele SC Uzina Energie Solară Timișoara SRL și SC Uzina Energetica Timișoara SRL. Ambele firme au sediul social la aceeași adresă, în Bulevardul Take Ionescu din Timișoara.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Atât prima firmă, cât și cea de-a doua au un capital social subscris și vărsat în cuantum de 500.000 de lei, iar obiectul de activitate este identic: „Producția, transportul și distribuția energiei electrice”. Mai mult, conform documentelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), ambele firme aveau, la momentul înființării, același administrator, în persoana lui Nicolae Darius Georgiu.

Atât SC Uzina Energie Solară Timișoara SRL, cât și SC Uzina Energetica Timișoara SRL au un singur acționar - Municipiul Timișoara, care îl au reprezentant trecut în documentele companiei pe Dominic Samuel Fritz, primarul USR al municipiului Timișoara.

Și una de servicii de administrație publică

Cu 11 luni înainte, mai exact la data de 4 martie 2022, în aceeași manieră, a mai fost înființată o companie cu răspundere limitată. Este vorba despre SC Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL. De data aceasta, sediul social se află într-un imobil din Calea Circumvoluțiunii, în incinta Incuboxx SRL.

Capitalul social al acestei societăți, subscris și vărsat, este, de această dată, în cuantum de 1.500.000 de lei. Firma se ocupă cu „servicii de administrație publică, economică și socială”. Iar administratorul societății se numește Florin Sergiu Giurgiu.

Ca și în cazul celorlalte două firme, asociatul unic al SC Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL este tot Municipiul Timișoara, reprezentat de același primar USR, Dominic Fritz.

Venituri - zero lei, cifră de afaceri - zero lei

Ei, bine, din datele furnizate de Ministerul Finanțelor, niciuna dintre aceste trei companii municipale nu a realizat profit, în toată perioada care s-a scurs de la înființare. Ba, mai mult, în ultimii doi ani fiscali, societățile au cheltuit mai mult decât au încasat, suferind pierderi financiare.

Astfel, de la înființare și până acum, cele trei companii au avut o cifră de afaceri totală în cuantum de 318.131 de lei, au realizat venituri totale de 318.177 de lei, au cheltuit 2.373.995 de lei și au suferit pierderi financiare totale de 2.055.818 lei.

Concret, SC Uzina Energie Solară SRL a declarat, conform bilanțului contabil pentru anul fiscal 2023, o cifră de afaceri și venituri realizate în cuantum de zero lei. În schimb, firma a cheltuit 130.910 lei, sumă care s-a constituit și în pierderea financiară brută. De asemenea, în 2024, cifra de afaceri și veniturile încasate au fost tot în cuantum de zero lei, iar cheltuielile s-au ridicat la 157.276 de lei. La aceeași valoare s-au situate și pierderile financiare.

În ceea ce privește SC Uzina Energetica Timișoara SRL, în 2023 și 2024, cifra de afaceri totală și veniturile totale realizate au fost, de asemenea, în cuantum de zero lei. În schimb, în 2023, societatea a cheltuit 94.838 de lei, care au devenit și pierderi financiare, iar în anul 2024, cheltuielile, transformate, de asemenea, în pierderi, au fost de 117.578 de lei.

Ambele firme au început primul an de activitate cu câte doi salariați, pentru ca, la finalul celui de-al doilea an de activitate, să rămână cu câte unul singur.

A treia companie a făcut achiziții în sistem centralizat de 40 de milioane de lei

Nu la fel au stat lucrurile în ceea ce privește SC Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL. Conform bilanțului contabil pentru anul fiscal 2022, aceasta a declarat zero lei cifră de afaceri, 2 lei venituri realizate totale, dar a cheltuit 267.513 lei. Pierderea financiară a fost de 267.511 lei. În acest prim an de activitate, compania a funcționat cu doi salariați.

În anul fiscal 2023, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18.552 de lei, iar veniturile realizate au fost de 18.590 de lei. A cheltuit însă 751.112 lei, astfel încât pierderea suferită a fost de 732.522 de lei. În 2023, SC Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL a funcționat cu 5 angajați.

În anul fiscal 2024, aceeași companie a declarat o cifră de afaceri de 299.957 de lei, în timp ce veniturile totale realizate au fost de 299.585 de lei. Cheltuielile au crescut la 854.768 de lei, iar pierderea suferită s-a situat la valoarea de 555.183 de lei. Anul trecut, compania a funcționat cu 6 salariați.

Conform datelor furnizate de portalul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), SC Compania de Achiziții Timișoara SRL a atribuit, începând cu anul 2023, contracte de achiziții publice în valoare totală de 33.615.134,97 de lei fără TVA, respectiv de 40.002.010,61 de lei cu TVA inclusă.

Firma pe pierderi a Primăriei Municipiului Timișoara a achiziționat în sistem centralizat, pentru alte entități ale administrației publice locale, servicii de management pentru imprimare, copiere și scanare de documente, produse pentru îngrijirea și curățarea clădirilor, articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou, echipamente și software, gaze naturale și energie electrică.