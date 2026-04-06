Operație decisivă pentru Mircea Lucescu: Ce presupune tehnologia ECMO

UPDATE:

Medicul Marius Andronache a plecat de la Lucescu în jurul orei 22.30. La acel moment, antrenorul român era stabil, „mai bine decât în momentul de de după resuscitare”.

În continuare, antrenorul este conectat la aparatura specifică terapiei intensive. Momentan urmează protocolul de asistare din ultimele 48 de ore.

Montarea sistemului de asistență mecanică este una dintre variantele de intervenție.

Știre inițială:

Decizia efectuării unei intervenții ECMO a fost luată în calcul de cardiologul român din Franța, Marius Andronache, solicitat de familia Lucescu.

Doctorul Andronache a efectuat 3.500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pace-makere, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și 600 studii electrofiziologice.

Medicul român care operează în Franța este de miercuri în România. În țară lucrează cu spitalele Minza din București și Cluj-Napoca, iar în Franța operează la Argenteuil, într-un spital specializat de cardiologie. De altfel, aici ar fi vrut familia să-l transfere pe Lucescu, însă cel mai titrat antrenor român din toate timpurile este într-o stare foarte gravă și nu poate fi transferat în Franța.

Spitalul Universitar de Urgență precizează că, pentru moment, se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

Lucescu nu este transportabil atâta timp cât nu este stabil. Hotărârea pertinentă poate fi luată de medicii anesteziști care îl supraveghează pe marele antrenor.

Transferul în altă țară presupune un transport cu avionul sau terestru, cu ambulanța, care durează mult mai mult. Lucescu nu poate fi transportat fără să existe riscul de a intra, în orice moment, din nou, în stop cardiac.

Un transfer durează, de regulă, câteva ore: până e dus la avion, până e urcat în avion, până ajunge avionul.

Daca era stabil Lucescu putea fi transferat la clinica pariziană, Alleray Labrouste, unde Marius Andronache opereaza constant.

Nelly şi Răzvan Lucescu au apelat la cardiologul român din Franţa, Marius Andronache care, împreună cu medicii care-l asistă pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar de Urgenţă, a luat în calcul „montarea unui sistem de asistare mecanică”.

Terapia intensivă cardiacă avansată constă în implantarea în inimă sau conectarea la inimă, prin tuburi, a unui dispozitiv mecanic pentru a ajuta circulaţia sângelui.

Intervenţia invazivă, temporară sau pe termen lung, face ca dispozitivul mecanic să preia o parte din sarcina inimii ca să pompeze sângele în corp astfel încât organismul să primească oxigen şi să previna complicaţiile la rinichi, ficat şi creier.

Decizia medicilor cardiologi vizează, pe de o parte, riscul infecţiilor şi trombozelor iar, pe de altă parte, să îl stabilizeze pe Mircea Lucescu prin protejarea organelor vitale şi câştigarea timpului pentru recuperare şi chiar, evantual, transplant.

Montarea sistemului de asistare mecanică cardiacă este o procedură de îngrijire extrem de avansată, folosită doar în cazuri critice.