Cardiologul român Marius Andronache, adus din Franța de urgență pentru Mircea Lucescu

Decizia a fost luată în contextul în care starea de sănătate a cunoscutului antrenor necesită o nouă evaluare și, posibil, o intervenție medicală complexă.

La Spitalul Universitar a avut loc o ședință la care au participat echipele medicale implicate în tratament – cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie – alături de familia pacientului și de medicul cardiolog român venit din Franța.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții spitalului, starea lui Mircea Lucescu urmează să fie reevaluată, iar medicii iau în calcul o posibilă intervenție invazivă, respectiv montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), o procedură utilizată în cazurile grave pentru susținerea funcției inimii și a plămânilor.

Experiența medicului Marius Andronache

Conform informațiilor oficiale, Marius Andronache este medic primar cardiolog, cu competențe în aritmologie și electrofiziologie, activând atât în Franța, cât și în România, în cadrul Spitalului MONZA ARES din Cluj-Napoca.

În activitatea sa medicală, cardiologul a realizat:

peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic;

peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență, inclusiv pentru fibrilație atrială și tahicardii;

ablații prin crioenergie;

ablații ale tahicardiilor ventriculare și supraventriculare cu sistem 3D;

20 de ocluzii percutane cu sistem Amplatzer;

peste 25 de implantări de pacemakere;

5 implantări de defibrilatoare cardiace.

De asemenea, medicul este membru al Societății Române de Cardiologie, al Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie și al Societății Române de Reanimare și a publicat numeroase lucrări și articole științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate.

Prezența medicului român din Franța la evaluarea medicală arată complexitatea cazului și dorința familiei de a beneficia de o opinie medicală suplimentară înainte de luarea unei decizii privind intervenția care ar putea urma, scrie as.ro

Dr. Marius Andronache este medic primar cardiologie și aritmolog (peste 7000 de ablatii cardiace efectuate) , cu peste 25 de ani de experiență în diagnosticul și tratamentul tulburărilor de ritm cardiac. Supraspecializat în electrofiziologie cardiacă intervențională, acesta oferă soluții moderne și eficiente pentru fibrilația atrială și alte aritmii, utilizând tehnici avansate de ablație cardiacă.

Format în centre universitare de prestigiu din Franța și activ în prezent atât în România, cât și în Franța, Dr. Andronache îmbină expertiza internațională cu o abordare atentă și personalizată pentru fiecare pacient.

Cu mii de proceduri realizate și o vastă experiență în cazuri complexe, pune accent pe siguranță, precizie și rezultate durabile.

Experienta

2023–2024 – Cardiolog Ritmolog la Clinica St George, Nice

2021–prezent – Cardiolog Ritmolog la Clinica Alleray Labrouste, Paris

2016–2020 – Medic Spital Public – Unitatea de Ritmologie, CHRU Clermont-Ferrand

2008–prezent – Medic Spital Public – Electrofiziologie, CHU Nancy

2003–2020 – Proctor ablații complexe 3D Biosense, în Franța și internațional

2007–2008 – Medic Spital Public contractual, CHRU Nancy

2006–2007 – Medic atașat, CHU Nancy

2004–2006 – Medic atașat asociat, CHU Nancy

2001–2004 – FFI, CHU Nancy

1999–2016 – Fellowship în Electrofiziologie, CHU Nancy

1994–1999 – Rezidențiat cardiologie, CHU Cluj-Napoca

1991–1994 – Stagii medicină generală, CHU Cluj-Napoca

Educatie si formare

2015 : Înregistrare în registrul federal elvețian (GLN: 7601003623482)

2015 : Recunoaștere a dreptului de practică medicală în Elveția – certificat emis de MEBEKO

2007 : Recunoaștere a dreptului de practică medicală și a calificării în Cardiologie și Boli Vasculare în Franța

2007 : Doctorat în Bioinginerie, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1, Franța Școala Doctorală : Biologie – Sănătate – Mediu

Titlul tezei : Contribuție la îmbunătățirea tehnicii de ablație endocavitară a macro-reintrărilor atriale drepte implicând isthmul cavotricuspidian

2004 : Înregistrare la Ordinul Medicilor din Franța (Meurthe-et-Moselle, nr. 7009)

2003–2004 : A.F.S.A. Radiologie și Imagistică Medicală, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1

2002–2003 : D.I.U. Electrofiziologie Intervențională și Diagnostică, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1

2002–2003 : A.F.S.A. Patologie Cardio-Vasculară, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1

2001 : D.I.U. Stimulare Cardiacă, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1

1999–2000 : A.F.S. Patologie Cardio-Vasculară, Universitatea Henri Poincaré, Nancy 1

1999 : Diplomă de medic specialist în cardiologie, Universitatea „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

1991 : Diplomă de Doctor în Medicină, Universitatea „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Congrese si seminarii

2025: Ablatia de fibrilație atrială – actualități 2025, Conferința Monza ARES București „De la Mini la Microinvaziv”

2023: Formare ablație cu sistem de navigație robotică Stereotaxis, Prof. A. Da Costa, CHU Saint-Étienne

2022: Ablation of Persistent Atrial Fibrillation and Atypical Left Atrial Tachycardia by Marshall Vein Ethanol Infusion, ARES Monza Hospital, Cluj-Napoca

2022: Complex Arrhythmia Ablation Workshop, București

2019: Flutters post-chirurgie valvă mitrală – Carto Users Meeting, Paris

2018: Ablation Index for Paroxysmal Atrial Fibrillation – Carto Users Meeting, Paris

2018: Ablation of Complex Atrial Tachycardias – HD Coloring – Mapping 3D, Swiss Society of Cardiology, BWI Symposium

2017: Formare în ablație FA persistentă fără izolare venelor pulmonare, Marsilia

2016: Ablation voie lentă – metode, capcane, rezultate – ISCAT Paris (prezentare orală)

2015: ESC Congress – Indicații pentru defibrilator implantabil post-infarct: valoarea caracterizării cicatricii prin IRM cardiac

2015: EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM – Evaluare cicatrice miocardică și stratificarea riscului pentru tahicardie ventriculară la pacienți post-infarct

2015: EHRA – Utilitatea IRM pentru predicția tahicardiei ventriculare la pacienți cu infarct miocardic

2014: ELECTRA Marseille – Ablation postinfarct VT – substrat și pace-mapping

2014: ISCAT – Mapping 3D pentru SVT și VT

2014: Les Rencontres Lyonnaises de Rythmologie – Ablation FA – maturitate tehnologică?

2012: ISCAT Paris – Ablation tachicardie prin reentrare nodală (prezentare orală)

2012: XI Curso de Ablacion, Madrid – Experiență cu nMARQ

2011: Congres Național de Cardiologie, Sinaia – Tehnici de ablație în FA și VT

2010: HRS – Compararea mappingului CARTO cu integrarea imaginii CT pentru ablația FA

2009: HRS – Tehnologie combinată: crioablare și radiofrecvență pentru izolarea venelor pulmonare

2009: ESC – Tehnologie „On-wire” pentru ablația FA – comparare RF cu criobalon

2007: 8e Journées de Rythmologie – Avignon

2007: Congres Național de Cardiologie – Sinaia – Ablația FA și VT

2006: Carto College – Paris

2006: Congres Mondial de Cardiologie – Barcelona – mapping 3D și ablație anatomică

2006: 7e Journées de Rythmologie – Deauville

2005: Carto Users Meeting – Nice

2005: Carto College – Paris

2004: Simpozion Tehnici Ablative – Paris

2004: Congress CARDIOSTIM – Nice – mapping 3D VT

2004: Congres AHA – Chicago – Sincope și WPW

2003: Congress RHYTHM – Spital St. Joseph, Marsilia

2003: Simpozion „Atrial Fibrillation Therapy” – Hamburg

2003: Symposium Navigare Magnetică – Hamburg – sistem NIOBE/AXIOM Artis

2003: Formare puncție transseptală – Prof. Mechmech, Tunis

2002: Congres ESC – Berlin

2002: CARDIOSTIM – Nice – Mapping VT și cicatrici infarct

2001: World Congress of Cardiology – Stockholm

2001: NASPE – Boston – Evaluarea isthmusului în ablația VT

2000: CARDIOSTIM – Nice – Bloc bidirecțional în flutter atrial

2000: Symposium „Future of Arrhythmology” – Maastricht

1998: Simpozion Național de Cardiologie Preventivă – Băile Felix

1997: Congresul Societății Române de Cardiologie – București