de Adrian Stoica    |    22 Sep 2025   •   15:48
Modernizarea stațiilor de măsurare a gazelor naturale de la Negru Vodă este în grafic

Director General al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, împreună cu Paul Popescu, manager al Unității de Implementare și Management al Proiectelor (UIMP) din cadrul companiei, au fost astăzi la Stațiile Internaționale de Măsurare a Gazelor naturale (SMG) 1, 2 și 3, de la Negru Vodă, județul Constanța. Importanța acestor stații este foarte mare pentru că prin ele intră pe teritoriul României majoritatea volumelor de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical. Acest lucru asigură aprovizionarea cu gaze naturale ale Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, prin gazoductul Ungheni - Chișinău,  aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei pe direcția Isaccea-Orlovka, iar prin gazoductul BRUA, aprovizionarea parțială cu gaze naturale a Ungariei și a Slovaciei.

Cu această ocazie a fost monitorizat stadiul implementării măsurilor pentru modernizarea acestor trei stații cu tehnologie la cele mai înalte standarde de calitate, eficacitate și siguranță. Pentru a asigura diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice, naționale, regionale și europene, Transgaz a efectuat investițiile necesare pentru ca cele trei conducte, T1,T2 și T3 să funcționeze în regim bidirecțional (reverse-flow).

Astfel, T1 a fost finalizată în 2019, T2- finalizată în 2022 și T3 în anul 2023. Capacitatea acestor conducte de transport, prin care gazele naturale pot intra pe teritoriul României, este de 100 milioane mc/zi față de 14,5 milioane mc/zi cât poate partea bulgară să asigure prin Acordul de Interconectare. Lucrările de modernizare la Stațiile internaționale de măsurare a gazelor naturale sunt cuprinse în PDSNT 2024-2033 aprobat de ANRE prin Decizia 2717/17.12.2024.

