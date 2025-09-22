Modernizarea stațiilor de măsurare a gazelor naturale de la Negru Vodă este în grafic

Cu această ocazie a fost monitorizat stadiul implementării măsurilor pentru modernizarea acestor trei stații cu tehnologie la cele mai înalte standarde de calitate, eficacitate și siguranță. Pentru a asigura diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice, naționale, regionale și europene, Transgaz a efectuat investițiile necesare pentru ca cele trei conducte, T1,T2 și T3 să funcționeze în regim bidirecțional (reverse-flow).

Astfel, T1 a fost finalizată în 2019, T2- finalizată în 2022 și T3 în anul 2023. Capacitatea acestor conducte de transport, prin care gazele naturale pot intra pe teritoriul României, este de 100 milioane mc/zi față de 14,5 milioane mc/zi cât poate partea bulgară să asigure prin Acordul de Interconectare. Lucrările de modernizare la Stațiile internaționale de măsurare a gazelor naturale sunt cuprinse în PDSNT 2024-2033 aprobat de ANRE prin Decizia 2717/17.12.2024.

