Moțiunea de cenzură depusă de AUR pe tema sănătății a fost respinsă în Parlament

de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   15:41
Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul care vizează sănătatea a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.

Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 108 voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 109 voturi, din care 108 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 391 de parlamentari.

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul care vizează măsurile din domeniul sănătății.

Acestea erau criticate pentru că restricționează accesul pacienților la teste de diagnostic și tratamente, subminează medicamentele generice și slăbesc cadrul medicinei de familie.

