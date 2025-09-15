Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, se dezbate azi

Moțiunea simplă la adresa ministrului Educației, Daniel David, a fost depusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în Senatul României. Daniel David este acuzat că „a pus educația pe butuci” prin măsurile adoptate fără dezbatere parlamentară.

Documentul va fi dezbătut și supus la vot luni, 15 septembrie, de la ora 16.00.

În textul moțiunii, AUR critică Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, pe care o consideră „cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani”.

Formațiunea reclamă majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână fără o creștere salarială, reducerea fondului de burse cu peste 50% și comasarea a sute de unități de învățământ, măsuri care, potrivit sindicatului, ar putea duce la dispariția a peste 15.000 de posturi și la închiderea a aproximativ 900 de școli, mai ales din mediul rural.

Moțiunea subliniază și riscul creșterii abandonului școlar, mai ales în mediul rural, unde copiii ar fi obligați să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge la școală.

AUR consideră că măsurile promovate de ministrul Educației reprezintă o „concediere mascată” și „o destructurare instituțională fără precedent” a sistemului de învățământ.

