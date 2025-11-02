Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi,dacă proiectele din bani publici rămân blocate

"Sectorul de construcţii joacă un rol integrator în economia României. Sectorul de construcţii generează locuri de muncă sau activitate în alte 5-6 industrii din România şi de asta este extrem de important. Despre retenţia de personal, de forţă de muncă şi cât de greu a fost să-i aducem în România şi să îi pregătim am mai vorbit. Doar că acum, în ultima vreme, bănuiesc că ştiţi cu toţi, pe Ordonanţa 41, anumite proiecte finanţate din Anghel Saligny şi PNRR vor fi oprite sau amânate ori încetinite şi atunci e foarte greu pentru firmele de construcţii şi nu numai - pe tot lanţul, pentru că federaţia reprezintă de la producători de materiale de construcţii, distribuitori şi constructori - va fi foarte greu să-şi recalibreze, să-şi redimensioneze forţa de muncă. (...) Simularea noastră este foarte simplă: dacă rămân toate lucrurile astea în picioare, probabil că vor fi firme de construcţii şi toţi jucătorii care se leagă de sectorul nostru nevoite să disponibilizeze foarte mulţi oameni. Simulările arată undeva la 50.000 de oameni, iar problema este nu neapărat că aceşti oameni vor fi asistaţi social. Problema şi drama noastră este că aceştia vor pleca din nou afară şi România va redeveni acest exportator de forţă de muncă. Cam ăsta este contextul în care ne aflăm", a afirmat Irinel Gheorghe.



În ceea ce-i priveşte pe muncitorii străini, preşedintele FPSC, Cristian Erbaşu, a precizat că pot fi retrimişi în ţările lor de origine, însă "sunt reacţii speciale în perioade speciale".



"S-ar putea ca unii patroni să prefere să-i păstreze pe aceştia şi să disponibilizeze lucrători români, pentru că nu există nicio restricţie. Ei (muncitorii străini - n. r.) sunt veniţi aici să facă bani, să muncească. N-au sâmbătă..., iar românii sunt mai comozi. Ştii că-i ai acolo şi nu primeşti a doua zi un telefon. Nu ştim care va fi reacţia. Sunt reacţii speciale, perioade speciale, dar este evident că măsuri vor lua. Companiile nu vor putea supravieţui altfel", a spus Erbaşu.



Potrivit acestuia, în zona de construcţii activează aproximativ 60-70.000 de angajaţi, iar muncitorii străini sunt câteva zeci de mii.



"Noi ne-am calibrat raportat la ceea ce ştiam că există în piaţă, lucrările din piaţă de anul trecut, care încă era nedefinite, dar dacă bugetele se micşorează, în momentul acela deficitul devine un surplus de oameni, pentru că nu ai ce să mai faci cu ei. Dacă tu aveai lucrări de, nu ştiu, investiţiile erau de aproximativ 20-25 de miliarde de euro şi tu le reduci la 15-12 miliarde de euro, vă daţi seama că o parte din oameni, acei oameni, cei mai buni dintre ei pleacă afară. Le va fi la îndemână acest lucru. În federaţie sunt 200.000 de angajaţi, dar nu toţi activează în domeniul construcţiilor. Mai sunt din domenii auxiliare, sunt patronate auxiliare care au venit în federaţia noastră. Noi avem aproximativ 60-70.000 de angajaţi din construcţii care sunt în federaţie. Muncitorii străini sunt câteva zeci de mii. Par mulţi, dar sunt câteva zeci de mii", a adăugat preşedintele Federaţiei.



Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) au organizat sâmbătă, la Sinaia, conferinţa "Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor".

