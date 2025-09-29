Decor de basm pe munte, dar salvatorii avertizează: Muntele este magnific, dar impune respect

Este o priveliște minunată Borșa (Maramureș), în Pasul Prislop și Munții Rodnei, până la altitudini de peste 1.400 de metri în Suceava și în Munții Făgăraș (Transfăgărășan), dar aceasta impune o prudență sporită din partea tuturor turiștilor.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să țină cont de mai multe aspecte pentru a se bucura în siguranță.

Este nevoie de echipament adecvat: „Optați pentru sistemul „în trei straturi”: un strat de corp, un polar călduros și un softshell impermeabil/rezistent la vânt. Hainele trebuie să vă asigure un confort termic corespunzător. Nu uitați lanterna frontală, mijloace de orientare (hartă, busolă, GPS), alimente ușor de transportat, apă, ceai cald și un telefon cu baterie de rezervă”.

Cei care urcă pe munte trebuie să verifice prognoza meteo: „Vremea la munte este imprevizibilă și se poate schimba rapid. Informați-vă înainte de plecare și adaptați-vă planurile dacă condițiile se deteriorează. La altitudini de peste 1.500 de metri, pregătirea trebuie să fie riguroasă. Evitați deplasările montane atunci când sunt condiții meteo nefavorabile, ninsoare, viscol, ceață”.

Nu mergeți decât pe trasee marcate: „Alegeți exclusiv trasee turistice marcate. Nu vă abateți de la ele!”, potrivit unei postări a Departamentului pentru Situații de Urgențe (DSU).

Trebuie să evitați ceața și zonele cu urși. Ceața favorizează atacul animalelor sălbatice, iar prezența urșilor a fost semnalată în diverse zone, așa că turiștii trebuie să fie vigilenți.

Turiștii trebuie să aibă rucsac echipat: „Pe lângă cele menționate la echipament, asigurați-vă că aveți o trusă de prim-ajutor, ustensile pentru aprins focul și ceva dulce pentru energie”.

Nu trebuie să plecați singuri: „Informați pe cineva apropiat despre traseul ales și ora estimată de întoarcere. De asemenea, informați cabanierul, salvamontiștii sau jandarmii montani întâlniți pe traseu”.

Cine merge cu mașina trebuie să pregătească autovehiculul: „Pentru accesul auto în zonele montane, cum ar fi pe TransRarău sau Transfăgărășan, este absolut necesar să aveți cauciucuri de iarnă”.

„Nu uitați telefoanele utile: 112 – pentru urgențe; 0 SALVAMONT (0725826668) - informații Dispecerat Național Salvamont. Salvamontiștii vor fi prezenți pe trasee și vor patrula. Nu ezitați să le solicitați ajutorul dacă întâmpinați dificultăți! Instalați aplicațiile Apel 112 și Salvamont pe telefonul mobil pentru un acces rapid la ajutor specializat. Muntele este magnific, dar impune respect. Fiți responsabili și prudenți”, mai arată DSU.

