Nadia Comăneci - decorată cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

Preşedintele a spus, înainte de decorare, că, în prezent, cuvântul "excepţional" este perceput diferit.



"Dacă ne uităm la ştiri, ieri vedem că s-au întâmplat 100 de lucruri excepţionale. Am pierdut un simţ al măsurii în limbă", a arătat Nicuşor Dan.



În discursul său, şeful statului a subliniat caracterul excepţional al performanţelor realizate de marea campioană.



"Dumneavoastră aţi făcut ceva excepţional. Dacă lumea, după 50 de ani, îşi aduce aminte, dacă multe fetiţe din lume îşi doresc să fie Nadia Comăneci, înseamnă că ce aţi făcut e cu adevărat excepţional", a afirmat Nicuşor Dan.



Preşedintele a evidenţiat a spus că parcursul Nadiei Comăneci a arătat că nu e suficient să ai talent, iar în prezent în societate se caută satisfacţii rapide, ca "din 100 de click-uri să ajungi campion olimpic". Nicuşor Dan a afirmat că este nevoie de multă muncă pentru rezultate care contează.



"Nu aţi fost doborâtă de gloria asta, aţi rămas o persoană vie, care promovează gimnastica, sportul, cu toate valorile asociate sportului - muncă, fair play, muncă în echipă", a spus şeful statului.



La rândul său, Nadia Comăneci şi-a amintit de începuturile sale, când era "o fetiţă de şase ani care şi-a descoperit pasiunea în sala de gimnastică", timidă, dar curajoasă. Ea a spus că doreşte ca "Anul Nadia Comăneci" să transmită copiilor modul de a-şi găsi pasiunea şi a afirmat că sportul a fost pentru ea o "uşă", prin care s-a întâlnit cu soţul ei.



"Sportul ne conectează pe toţi, sportul vorbeşte aceeaşi limbă", a subliniat marea campioană.



Distincţia i-a fost oferită la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, "în semn de înaltă recunoştinţă, preţuire şi mândrie pentru dăruirea şi profesionalismul de excepţie cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenţei umane şi înscriindu-şi numele în patrimoniul sportiv şi identitar al României".



Înaintea decorării, au fost difuzate imagini de arhivă cu momente din competiţiile sportive la care a participat marea gimnastă, inclusiv momentul istoric de la Olimpiada de la Montreal, când a primit nota 10.00, dar tabela de marcaj a afişat "1.00" în loc de 10.00, deoarece atunci această notă era o premieră.



De asemenea, după decorare, Nadia Comăneci a semnat fotografii de arhivă expuse în holul Sălii Unirii de la Cotroceni.



În iulie anul trecut, şeful statului a semnat decretul potrivit căruia 2026 a fost numit "Anul Nadia Comăneci".



În acest sens, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost desemnat ca instituţie coordonatoare a întregii activităţi derulate pe perioada anului 2026, care să elaboreze un calendar cu activităţi sportive şi educative, transmis autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state.

