Nazare vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliția trebuie să revină la negocieri

„În primul și în primul rând, coaliția trebuie să revină la masa discuției. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim de Ministerul Sănătății, vorbim de multe alte idei care sunt practic în lucru în momentul de față, dar avem nevoie de decizia coaliției pentru a putea înainta cu acest pachet, pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în interiorul lunii august. Tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie și cu timp suficient înainte de Consiliul din octombrie, că suntem consistenți în privința adoptării măsurilor deja asumate. Aici vorbim de foarte multe lucruri care erau deja asumate prin PNRR și nerezolvate de ani și ani de zile”, a spus miercuri Alexandru Nazare.

El spune că trebuie acționat urgent, iar pentru asta e nevoie de consens în coaliție.

„Pot să vă spun că, în privința primului ministru, cred că s-a văzut foarte clar prin modul în care a acționat, prin modul în care a fost alături de fiecare ministru care a prezentat un pachet de măsuri că își dorește să avem aceste măsuri adoptate cât mai repede și realizează urgența situației. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl putem da când coaliția s-a reunit, avem toate componentele pachetului integrate, decizie asupra lor și impact asupra lor”, a adăugat ministrul Finanțelor.

(sursa: Mediafax)