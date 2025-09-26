Negrescu: Pregătim o rezoluție, după incidentele cu dronele rusești

Anunțul a fost făcut la RFI de vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, membru PSD, care vorbește despre un răspuns coordonat al aliaților în fața provocărilor rusești.

Victor Negrescu spune după incidentele cu dronele rusești că „în primul rând, trebuie să avem un răspuns comun, unitar și trebuie să existe o coordonare bună la nivelul NATO. Am remarcat discrepanțe în ceea ce înseamnă reacția statelor membre. E suficient să comparăm Polonia cu România. Polonia a decis, cu sprijinul forțelor militare NATO, să doboare o serie de drone. România a așteptat, a monitorizat o dronă, care a survolat țara aproape timp de 50 de minute. Nu știu care e reacția corectă, ce știu eu este că trebuia să existe o reacție comună, puternică”.

Eurodeputatul vorbește despre o posibilă rezoluție a PE, după incidentele cu dronele rusești: „Aici, în Parlamentul European, am cerut ca la viitoarea sesiune plenară de la Strasbourg, să avem o dezbatere a PE cu privire la aceste interferențe străine și aceste amenințări reprezentate de drone și nu numai. De asemenea, lucrăm la o rezoluție a Parlamentului European, tocmai pentru a transmite acest mesaj de solidaritate venit dinspre UE. Vom sublinia acolo sper și soluțiile posibile”.

Victor Negrescu precizează că „se vorbește tot mai mult la nivel european de crearea unei cupole de fier europene, Iron Dome european, această idee a fost evocată de președinta CE, însă trebuie să se și materializeze, așa că vrem un deadline, un termen clar când putem să avem această protecție a spațiului nostru aerian, a suveranității naționale și europene. De asemenea, am cerut ca hub-ul european de securitate maritimă să fie rapid implementat și îmi doresc ca România să găzduiască acest hub. Am trimis chiar o scrisoare către președinta CE, semnată de toți eurodeputații proeuropeni români din PE și chiar ieri am amendat inclusiv bugetul pentru anul viitor tocmai cu acest scop, să ne asigurăm că există resurse financiare și că da, România găzduiește această infrastructură esențială, pentru a proteja și zona Mării Negre”.

(sursa: Mediafax)