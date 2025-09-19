Negrescu: Europa are nevoie de echilibru între investițiile în securitate și sprijinul pentru oameni

„Este important să investim în securitate, dar nu putem uita de nevoile oamenilor. Europa are nevoie de o industrie de apărare puternică, dar și de politici care să sprijine fermierii, IMM-urile și comunitățile locale. În noul episod din Întrebări Europene vorbesc despre echilibrul dintre investițiile în securitate și sprijinul pentru oameni:”, a transmis Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul menționează demersurile pentru ca fermierii români să aibă subvenții egale cu cei europeni, impactul noilor tratate comerciale asupra României, importanța politicii de coeziune și de reducere a decalajelor dintre statele membre și un an de la raportul Draghi și viitorul buget european.

„Europa trebuie să fie mai competitivă, dar și mai aproape de cetățeni”, aratp Victor Negrescu.

(sursa: Mediafax)