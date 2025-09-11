Nicușor Dan spune că Romania e sub atac hibrid al Federației Ruse

„Este părerea mea”, a spus Nicușor Dan despre atacurile hibride ale Federației Ruse.

Întrebat dacă instituții de forță i-au dat aceste informații, Dan a spus că „la un moment dat o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, și în care o să dăm elemente”.

„Ce s-a întâmplat? Așa cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei discuții, a fost o creștere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet-încet și au capturat, influențat zone din societate”, spune Nicușor Dan, la B1 TV.

Întrebat dacă statul român a răspuns de-a lungul acestor ani în vreun fel, în mod ferm, acestor atacuri hibride, în afară de ale para, președintele a spus că pe zona de dezinformare „abia începe să facă”.

Întrebat, în continuare, dacă România un teren de joacă pentru Federația Rusă, pentru testare a diverse lucruri, președintele a spus că este cert că Federația Rusă, nu numai în România, ci peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influențeze alegerea astfel încât să aibă „conduceri prietenoase” și dacă nu poate, „încearcă să pună paie pe foc” acolo unde văd că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație, „care e, în opinia mea, esențială și definitorie pentru ce este Europa”.

Nicușor Dan crede, „intuitiv” că încrederea în democrație „ușor a scăzut” în România, dar acest lucru trebuie măsurat.

(sursa: Mediafax)