Nicușor Dan, vizită în Croația în plin haos politic la București

Marți, președintele va participa la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, la locația Dubrovnik Palace Hotel din Republica Croația, la ora 15:30 ora României.

În aceeași zi, la ora 21:00 ora României, Nicușor Dan va participa la o cină de lucru oferită de Prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenković, la Muzeul de Artă Modernă din același oraș.

Miercuri, președintele este așteptat, la ora 10:00 ora României, la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, de la hotelul Valamar Lacroma din Dubrovnik.

(sursa: Mediafax)