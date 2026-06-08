Cât durează formarea unui obicei? Perioada necesară pentru dezvoltarea unei rutine

Un studiu realizat la University College London a analizat modul în care oamenii adoptă comportamente noi și a arătat că, în medie, un obicei devine rutină după aproximativ 66 de zile.

Intervalul variază semnificativ: unele obiceiuri simple pot fi consolidate în câteva săptămâni, în timp ce comportamente complexe, precum exercițiile fizice zilnice, pot necesita luni întregi de repetare.

Cercetătorii subliniază că o zi ratată nu compromite procesul, iar consecvența pe termen lung este mai importantă decât perfecțiunea.

3 etape în formarea obiceiurilor

Formarea obiceiurilor urmează, în general, un mecanism format din trei etape: declanșator, rutină și recompensă.

Declanșatorul este situația care inițiază comportamentul, rutina reprezintă acțiunea propriu-zisă, iar recompensa este beneficiul care consolidează repetarea comportamentului.

De exemplu, pregătirea echipamentului sportiv cu o seară înainte poate funcționa ca declanșator pentru antrenament, iar asocierea exercițiilor cu o activitate plăcută poate crește șansele de continuitate.

Strategia de „două minute”

O metodă des utilizată în formarea obiceiurilor este reducerea comportamentului la o variantă minimă, ușor de început.

În loc de obiective complexe, specialiștii recomandă pași foarte mici: citirea unei singure pagini, două minute de meditație sau simpla pregătire a echipamentului pentru sport.

Psihologii arată că inițierea activității este adesea cea mai dificilă etapă și, odată început, comportamentul tinde să continue.

De ce este imporant să îți faci planuri

Studiile arată că intențiile vagi sunt mai puțin eficiente decât planurile concrete. Formulări de tipul „dacă este ora X, atunci fac Y” ajută la automatizarea comportamentului și reduc nevoia de decizii repetate.

De exemplu, „dacă este ora 7 dimineața, atunci merg la sală” este mai eficient decât simpla intenție de a face mai mult sport.

Rolul obiceiurilor vechi

O altă strategie eficientă este asocierea unui nou obicei cu unul deja stabilit.

Rutinele existente, precum băutul cafelei sau spălatul pe dinți, pot deveni puncte de sprijin pentru noi comportamente, cum ar fi planificarea zilei sau pregătirea hainelor pentru antrenament.

Mediul, factor decisiv în schimbare

Cercetătorii atrag atenția că mediul are un impact mai mare decât voința individuală. Organizarea spațiului poate influența semnificativ comportamentul zilnic.

Alimentele sănătoase la vedere, notificările reduse sau eliminarea factorilor de distragere pot crește șansele de menținere a obiceiurilor pozitive.

De ce renunță oamenii prea devreme

În primele etape, progresul este adesea greu de observat. Această perioadă este cunoscută ca„platoul progresului invizibil”, moment în care mulți renunță prematur.

În realitate, schimbările se acumulează treptat, iar rezultatele devin vizibile doar după depășirea unui anumit prag.

Identitatea, cheia obiceiurilor durabile

Specialiștii în psihologie comportamentală susțin că schimbările stabile apar atunci când oamenii își modifică modul în care se percep.

În locul obiectivelor punctuale este mai eficientă adoptarea unei identități: nu „vreau să alerg la un maraton”, ci „sunt o persoană activă”.

Fiecare acțiune repetată consolidează această identitate, transformând comportamentul din efort conștient în rutină naturală.

Cum se gestionează întreruperile

O zi ratată nu compromite progresul, însă două zile consecutive pot duce la abandonarea obiceiului. Specialiștii recomandă regula simplă „nu rata de două ori”.

În cazul întreruperilor este importantă ajustarea strategiei, nu abandonarea obiectivului: clarificarea declanșatorilor, simplificarea comportamentului sau modificarea recompensei.

Formarea unui obicei durează, în medie, aproximativ 66 de zile, însă procesul este flexibil și depinde de individ și context.

Succesul nu este determinat de voință excepțională, ci de consecvență, structură și un mediu care susține schimbarea.

Transformările mici, repetate zilnic, rămân cel mai eficient mecanism pentru îmbunătățirea sănătății, productivității și calității vieții, potrivit longevitymagazine.ro.