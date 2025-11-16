Nicușor Dan, despre dosarul lui Vlad Voiculescu: Eu nu o să spun <procurorul are sau nu are dreptate>

„Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează”, a spus Nicușor Dan în studioul România TV despre numirea urmăritului penal, Vlad Voiculescu, în funcția de consilier prezidențial onorific.

„Ce să înțeleagă oamenii simpli prin această numire?”, a fost întrebarea din studio.

„Bineînțeles că eu nu o să spun . Ce pot să spun este că este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează. Adică ceea ce cred că este legitim (și mai ales în momentul în care vorbim de niște oameni care sunt expuși politic, care sunt, în fine, europarlamentari sau au funcții de reprezentare a statului român), eu cred că Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că, deocamdată, nu sunt motive pentru o distanțare, pentru că dosarul lui Voiculescu nu a înaintat:

„În sensul de a clasa sau a merge mai departe. Și dacă se pune în mișcare urmărirea penală sau se întâmplă niște lucruri, evident că atunci înseamnă că trebuie să luăm o distanță. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme și pentru care nu avem niciun progres. Vă aduc aminte! Eram primarul Capitalei și am fost acuzat de Agenția Națională de Integritate că am făcut fel de fel de lucruri și a durat vreo patru ani de zile până când Înalta Curte a zis că eu n-am făcut nimic care să fie vreo incompatibilitateDar în toți acești patru ani, de câte ori în numele primăriei discutam cu o bancă de la care ne împrumutam, trebuia să dau explicații”, a conchisNicușor Dan.

(sursa: Mediafax)