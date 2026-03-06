CCR, sesizată în privința reformei administrației: „Demnitatea umană, ignorată de Guvern"

Avocatul Poporului atacă la CCR Ordonanța de Urgență 7/2026 privind reforma administrației

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, care vizează reforma administrației publice centrale și locale, considerând că mai multe prevederi ale actului normativ contravin Constituției.

Instituția condusă de Avocatul Poporului susține că articolele contestate — printre care art. I pct. 32, art. VI pct. 3 și 4, art. VIII pct. 2, 5 și 7, art. XII, XIII, XVII și XLIV — încalcă principii fundamentale garantate de Legea fundamentală: securitatea juridică, egalitatea în drepturi (art. 16), dreptul de proprietate privată (art. 44), protecția socială (art. 47), protecția persoanelor cu handicap (art. 50), restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților (art. 53), precum și prevederile art. 115 alin. (6).

Un act normativ cu obiect de reglementare multiplu și eterogen

Unul dintre principalele reproșuri aduse ordonanței vizează natura sa fragmentată: documentul modifică nu mai puțin de 34 de acte normative din domenii complet diferite — de la fiscalitate și buget, până la descentralizare și reorganizarea entităților din administrația publică.

„Ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026 modifică un număr de 34 de acte normative din diverse domenii de reglementare. Astfel, actul normativ analizat nu are un obiect de reglementare clar, unic și bine definit pentru că acesta nu modifică un singur act normativ, ci modifică mai multe dispoziții din diverse acte normative, eterogene ca obiect de reglementare. Chiar dacă cele mai multe modificări din cuprinsul legii analizate au vizat Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, se poate constata că celelalte modificări și completări operate în corpul legii nu sunt conexe și indispensabile acesteia, ci ele se alătură, modificări și completări ale diverselor acte normative vizate, modificărilor și completărilor aduse ordonanței de urgență antereferite, astfel că scopul actului normativ analizat nu este unic, ci multiplu, subsumat fiecărui domeniu reglementat. Astfel, modificările și completările operate prin actul normativ criticat nu permit nici stabilirea obiectului său unic de reglementare și, implicit, nici determinarea de conexitate eu celelalte materii normate”, se subliniază în sesizare.

„Actul normativ analizat nu are un obiect de reglementare clar, unic și bine definit", se arată în sesizare. Avocatul Poporului subliniază că modificările operate nu sunt conexe și nu pot fi subsumate unui scop unic, ceea ce contravine jurisprudenței Curții Constituționale privind formula „obiect-subiect" a actelor normative.

Delegarea legislativă, folosită în exces

O altă critică gravă privește utilizarea abuzivă a mecanismului ordonanțelor de urgență, prevăzut de art. 115 alin. (4) din Constituție. Avocatul Poporului avertizează că o astfel de practică afectează competența cvasipermanentă de legiferare a Parlamentului și se îndepărtează inadmisibil de intenția legiuitorului constituțional în materia delegării legislative.

Demnitatea umană, pusă în pericol

Sesizarea merge mai departe și invocă valoarea supremă a demnității umane, prevăzută de art. 1 alin. (3) din Constituție. Instituția atrage atenția că, prin impactul său social brutal și caracterul eterogen, ordonanța plasează individul pe un plan secundar față de obiectivele administrative ale Guvernului.

„Legiuitorul delegat transformă cetățeanul dintr-un subiect de drept cu demnitate intangibilă într-un instrument de ajustare fiscală", se precizează în documentul transmis CCR.

Avocatul Poporului concluzionează că prevederile criticate generează un climat de insecuritate juridică și încalcă principiul încrederii legitime a cetățenilor în sistemul legislativ, impunând o limitare a posibilităților de modificare a normelor juridice și stabilitatea regulilor deja instituite.

Agerpres