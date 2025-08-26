Pe ei îi vrea Nicușor Dan la șefia SRI și SIE: Cine sunt Gabriel Zbârcea și Marius Gabriel Lazurca

UPDATE:

Contactat de MEDIAFAX pentru a comenta posibilitatea preluării unuia dintre serviciile secrete, Marius Gabriel Lazurca a declarat că nu comentează informațiile apărute.

Gândul.ro a aflat, în exclusivitate, că șeful statului i-a chemat separat la o discuție pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, înaintea coaliției, să-i anunțe numele viitorilor directori civili ai SRI și SIE.

Potrivit informațiilor sursei citate, președintele Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel ZBÂRCEA și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca.

Numele propuse de președinte nu au fost primite prea bine de cei doi lideri, informează sursele Gândul, potrivit Mediafax.

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca este ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova.

Marius Gabriel Lazurca și-a asumat mandatul de ambasador al României în Mexic în data de 4 martie 2021, după prezentarea copiilor scrisorilor sale de acreditare.

Diplomat de carieră cu o lungă experiență în misiuni bilaterale, Marius Gabriel Lazurca a îndeplinit succesiv mandate de ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020). Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Gabriel Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara.

Absolvent de studii umaniste, ambasadorul Lazurca deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză.

Marius Gabriel Lazurca este căsătorit din 1992 cu Mirela, de profesiune medic, și au împreună șase copii, scrie mexico.mae.ro.

Gabriel Zbârcea este avocat asociat coordonator, Fondator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Bucureşti

Potrivit avocat.ro, Din ianuarie 2006, Gabriel Zbârcea este avocat asociat coordonator („Managing Partner”) al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Ianuarie 2005 – septembrie 2005, Preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

Decembrie 2004 – ianuarie 2005, Consilier de Stat al Primului-Ministru al României

2002 – 2004 / 1997 – 2002, Deputy Managing Partner şi Partner al Muşat & Asociaţii

1996 – 1998: Profesor Asociat, Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii din Bucureşti, Departamentul de Drept

Noiembrie 1993 – mai 1995, Preşedintele Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti

Noiembrie 1992 – noiembrie 1993, Secretar General al European Law Student Association (ELSA) Romania, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept



Gabriel ZBÂRCEA este Avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură. Pe lângă activitatea în calitate de avocat, Gabriel Zbârcea a dobândit o experiență solidă și în sectorul public ca Președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR). Gabriel Zbârcea a acordat consultanţă şi a asistat numeroase societăţi comerciale româneşti sau cu capital străin, dobândind o experienţă considerabilă în toate tipurile de joint-ventures, locale şi internaţionale, precum şi în ceea ce priveşte restructurarea societăţilor. El a fost direct implicat, în calitate de coordonator, în procese de privatizare, achiziţii şi fuziuni de mare amploare, din diverse domenii ale industriei, precum şi în mai multe tranzacţii complexe din sectorul energetic, al petrolului şi gazelor naturale.

