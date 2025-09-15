Nicușor Dan, despre SPP-istul care a înfierbântat internetul: Agentul „Ionuț” este „profesionist și pozitiv”

„Da, să știți că sunt patru schimburi. Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție”, spune Nicușor Dan despre SPP-istul „Ionuț”, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

El confirmă că acesta îi oferă în continuare pază și protecție.

„Este unul din schimburi care, într-unul din schimburi... E o persoană foarte și profesionistă și foarte pozitivă”, încheie șeful statului.

Umbra Președintelui Nicușor Dan, misteriosul agent SPP, a făcut „valuri” pe rețelele de socializare. Fotografiile și filmulețele care îl vizau pe șeful statului au devenit virale doar datorită apariției în peisaj a chipeșului bodyguard.

(sursa: Mediafax)