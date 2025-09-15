x close
Nicușor Dan, despre SPP-istul care a înfierbântat internetul: Agentul „Ionuț” este „profesionist și pozitiv”

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   23:05
Sursa foto: Antena3 CNN

Președintele Nicușor Dan a confirmat că agentul SPP supranumit „Ionuț”, devenit viral pe rețelele de socializare, face parte din echipele care îi asigură protecția. Șeful statului l-a descris drept „profesionist și pozitiv”, parte din cele patru schimburi de pază.

„Da, să știți că sunt patru schimburi. Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție”, spune Nicușor Dan despre SPP-istul „Ionuț”, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

El confirmă că acesta îi oferă în continuare pază și protecție.

„Este unul din schimburi care, într-unul din schimburi... E o persoană foarte și profesionistă și foarte pozitivă”, încheie șeful statului.

Umbra Președintelui Nicușor Dan, misteriosul agent SPP, a făcut „valuri” pe rețelele de socializare. Fotografiile și filmulețele care îl vizau pe șeful statului au devenit virale doar datorită apariției în peisaj a chipeșului bodyguard.

