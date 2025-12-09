Nicușor Dan: Vrem ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România

"Am avut în Franţa o întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente. Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producţie, tehnologie, locuri de muncă şi capacităţi de export în ţara noastră", a scris şeful statului pe Facebook.



El a adăugat că multe companii franceze au deja planuri avansate de cooperare şi investiţii alături de firme româneşti.



"În domeniul tehnologiilor emergente, inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, Franţa este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiţii comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice", a subliniat preşedintele.



Acesta a amintit că în ultima zi a vizitei sale de lucru a vizitat fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producţie de radare din Europa, un hub tehnologic de vârf.



"Ne dorim ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esenţial în această direcţie. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare. România are ingineri talentaţi care pot contribui la dezvoltarea acestor tehnologii, iar o parte dintre ele va întări direct securitatea noastră naţională", a mai spus Nicuşor Dan.

