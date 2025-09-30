Nicusor Dan, mesaj de susținere față de eforturile lui Trump pentru obținerea păcii în Gaza

„Salut efortul semnificativ al președintelui Trump, reflectat în planul de pace prezentat ieri (luni - n.r.). Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital pentru populația din Gaza”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu, precizând că țara noastră va continua să colaboreze îndeaproape cu Uniunea Europeană, Statele Unite și alți parteneri internaționali „pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”.

Președintele Donald Trump a ieșit luni din discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu declarând că sfârșitul războiului din Gaza este mai aproape ca niciodată, după ce Netanyahu a fost de acord cu un plan în 20 de puncte care stabilește parametrii unui armistițiu, potrivit CNN.

(sursa: Mediafax)