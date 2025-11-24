Nicușor Dan: Am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina

Dan scrie pe X că a participat lumi la o reuniune extraordinară a liderilor UE, una „foarte utilă și extrem de necesară” convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Am schimbat opinii și evaluări cu privire la ultimele evoluții referitoare la procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, spune Dan.

Președintele României, în intervenția sa, a subliniat că trebuie să fie găsite soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, prin măsuri concrete.

„Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a participat, luni, în format videoconferință, la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina.

(sursa: Mediafax)