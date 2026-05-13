Nicușor Dan și Zelenski, plan pentru tehnologii militare comune

„Președintele Volodîmîr Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, am avut și consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a Președintelui Zelenski în România”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a precizat că România și Ucraina vor colabora în mai multe domenii, inclusiv comerț, securitate energetică și industria de apărare.

„Suntem hotărâți să facem pași concreți pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relațiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație”, a transmis președintele României.

Nicușor Dan a afirmat că Ucraina a acumulat experiență importantă în domeniul noilor tehnologii militare, iar România dorește să valorifice această expertiză.

„Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor anti-dronă. Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei.

