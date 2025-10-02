Ninge abundent la Obârșia Lotrului și în zona montană a județului Brașov

Circulația rutieră pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului, se desfășoară în condiții de iarnă, după ce ninsoarea abundentă și vântul puternic au creat probleme în trafic

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că în zonă se intervine permanent prin Secția de Drumuri Naționale Vâlcea pentru menținerea carosabilului practicabil.

Autoritățile avertizează șoferii să nu se deplaseze pe sectoarele de drum afectate de ninsori dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă, transmite Mediafax

Ninsori și lapoviță în zona montană a județului Brașov

Joi seara, în zona montană din centrul țării s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Acestea au afectat mai multe sectoare de drum din județul Brașov.

Conform informațiilor transmise de DRDP Brașov, sunt vizate următoarele tronsoane: DN73A – Predeal – Râșnov, DN1A – Săcele – Cheia și DN73 – Bran – Fundata.

Pentru menținerea siguranței în trafic, utilajele de deszăpezire intervin constant cu materiale antiderapante.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule, pentru a evita evenimentele neplăcute.

Situația meteo rămâne în atenția autorităților, care anunță că vor continua intervențiile pe toate drumurile afectate.

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.