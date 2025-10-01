x close
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   08:34
Sursa foto: Hepta/Oana Țoiu

Într-un interviu acordat Reuters, ministra de externe, Oana Țoiu, a declarat că România intenționează să lanseze rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina, ca răspuns la incursiunile rusești în spațiul aerian NATO.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, mai ales în domeniul apărării aeriene. În această direcție, construim parteneriate, de exemplu cu Ucraina, pentru a produce drone defensive pentru viitor”, a spus Țoiu.

Ministra a adăugat: „Credem în capacitatea noastră de a face acest lucru realitate rapid”, în marja Adunării Generale ONU.

Șefa diplomației de la București a menționat că dialogul privind producția de drone a început înaintea incidentelor recente privind pătrunderea unor aeronave sau drone rusești în spațiul aerian NATO.

Ministra a adăugat că inițiativa face parte dintr-un efort mai larg al UE de a crea un „zid de drone” pentru a proteja regiunea și că proiectul nu vizează doar România, ci și aliații NATO și UE.

Privind prezența trupelor americane în România, Oana Țoiu a menționat că a fost aprobată o creștere numărului de trupe pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.

(sursa: Mediafax)

