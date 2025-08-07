Oana Țoiu, discuție cu premierul Ucrainei despre cooperare în domeniul economic și al apărării

Potrivit unui comunicat al MAE, discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum și asupra priorităților în materie de conectivitate.

Cei doi oficiali și-au arătat interesul pentru continuarea practicii ședințelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii și în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanța interconectivității, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei.

Cei doi înalți oficiali au trecut în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa. Ministrul român al afacerilor externe a evocat, în acest context, investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic.

„A rezultat un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene”, arată MAE.

Conform sursei citate, premierul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.

Ministrul afacerilor externe a reamintit sprijinul constant acordat de România parcursului european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din propria experiență în procesul de preaderare.

(sursa: Mediafax)