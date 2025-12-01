„OLX-ul ANAF”: cum va fi vândută online fiecare marfă confiscată

Proiectul, finanțat prin PNRR, își propune să elimine suspiciunile legate de vânzările netransparente și să permită accesul publicului larg la toate licitațiile și bunurile disponibile.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că noua platformă va centraliza și publica toate bunurile confiscate ce urmează să fie vândute, astfel încât orice persoană să le poată achiziționa în mod transparent.

„Avem în PNRR un proiect pentru a dezvolta o platformă – intern îi spunem OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces de valorificare”, a declarat Nica, la Antena 3 CNN.

Oficialul a mai precizat că, înainte de a fi scoase la vânzare, produsele sunt verificate în colaborare cu ANPC și alte instituții de protecție a consumatorilor, pentru a stabili dacă pot fi puse legal în consum. Multe bunuri provin din comerțul ilicit și pot să nu respecte standardele de calitate sau siguranță.

„Trebuie să verificăm dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile pentru a fi pusă pe piață. Ne consultăm cu ANPC și celelalte autorități competente”, a spus el.

Prin această nouă platformă digitală, ANAF promite „transparență totală” în procesul de valorificare a tuturor bunurilor confiscate, de la electronice și haine până la autoturisme sau alte obiecte ridicate în cadrul controalelor.

Proiectul urmează să fie implementat în perioada următoare, ca parte a reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

(sursa: Mediafax)