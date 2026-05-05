Ce acorduri au fost negociate de Guvernul Bolojan cu gigantul OMV Petrom

Principiile convenite pentru prelungirea acordurilor petroliere, anunțate de premierul Ilie Bolojan în urma negocierilor secrete cu gigantul OMV Petrom, în luna decembrie, sunt încă în faza discuțiilor, conform informațiilor și documentelor confidențiale consultate de Mediafax.

Guvernul Bolojan a picat, marți, prin moțiune de cenzură, care a trecut cu peste 280 de voturi.



Traseul discuțiilor

La finalul anului trecut, premierul Ilie Bolojan anunța un succes major al negocierilor purtate cu conducerea grupului controlat de compania omonimă din Austria și la care statul român deține un pachet consistent de 20,7%, dar, până în prezent nu s-au concretizat toate afectele cuprinse în pachetul negociat.

Acordul vizează prelungirea acordului cu 15 ani, începând din 2028, adică până la 31 decembrie 2043, o decizie esențială pentru creionarea strategiei de dezvoltare și investiții a companiei.

Proiectul unui proiect de Act Adițional Nr. […] la Acordul de concesiune pentru dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul onshore [ ] încheiat între Autoritatea Națională De Reglementare In Domeniul Minier, Petrolier și al Stocarii Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și OMV Petrom S.A., obținut de redacția Mediafax, indică direcția în care s-a negociat până în prezent, inclusiv noul nivel al redevențelor pe care ar urma să le plătească OMV Petrom.

„10.1.3 Redevența petrolieră este datorată din ziua începerii operațiunilor petroliere şi este plătibilă trimestrial, cu scadența la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

10.1.4 Calculul contravalorii redevenței petroliere datorate bugetului de stat de către TITULAR se face pe baza prețurilor de referință. Pe durata aplicabilității în România a unor prețuri reglementate şi/sau plafonate pentru petrolul extras în România, pentru cantitățile de petrol vândute terților, persoanelor afiliate sau utilizate pentru consum propriu la preț reglementat sau plafonat, prețul de referință utilizat în calculul redevenței petroliere va fi egal cu prețul reglementat şi/sau plafonat al petrolului

10.1.5 Pentru cantitățile de petrol destinate constituirii stocului minim de siguranță nu se datorează redevență.

10.2 Prevederi fiscale şi de stabilitate a ACORDULUI

10.2.1. Regimul fiscal specific aplicabil operațiunilor petroliere reglementate de prezentul ACORD, care vizează sfera, cuantumul, baza de impozitare, metoda de calcul si durata de aplicare, precum și regimul redevențelor, conform prevederilor în vigoare la data de [DATA ACTULUI ADITIONAL], se aplică pe toată durata de valabilitate a prezentului ACORD în condițiile art 31 alin (2) și art.61 alin (1) din Legea Petrolului.

10.2.2. Pe perioada instituirii stării de asediu, de urgenta sau situatii de urgenta la nivel national, se pot institui masuri temporare derogatorii de la prevederile articolului 10.2.1 din prezentul ACORD.

10.2.3. De asemenea prevederile articolului 10.2.1 din prezentul ACORD nu se aplică în cazul situațiilor care necesită aducerea la îndeplinire a respectării legislației europene de către Romania, în calitate de Stat Membru”, se arată în proiectul de act adițional consultat de Mediafax.

Cu cât cresc redevențele

De fapt, nivelul redevențelor pe care ar urma să le plătească OMV Petrom este cuprins într-un alt document consultat în premieră de Mediafax, respectiv un proiect ordonanță de urgență pentru aprobarea unor măsuri în domeniul operațiunilor petroliere, prin modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004. În mod evident, același nivel va fi plătit și de restul producătorilor cu operațiouni onshore și ofshore pe teritoriul României.

„(2) Redevenţa petrolieră se stabileşte astfel:

a) o cotă procentuală din valoarea producţiei brute extrase, pentru operaţiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

Sursa: Proiect OUG

Redevența aferentă producției brute de țiței/condensat – 103 tone/trimestru ar crește la:

4,9% pentru zăcăminte care produc sub 10 (de la 3,5% în prezent)

7% pentru zăcăminte care produc între 10 și 20 (de la 5%)

9,8% pentru zăcăminte care produc între 20 și 100 (de la 7%)

18,9% pentru zăcăminte care produc peste 100 (de la 13,5%)

Pentru cea de gaze naturale – 106 mc/trimestru, acesta ar ajunge la:

4,9% pentru zăcăminte care produc sub 10 (de la 3,5%)

10,5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 50 (de la 7,5%)

12,6% pentru zăcăminte care produc între 50 și 200 (de la 9%)

18,2% pentru zăcăminte care produc peste 200 (de la 13%)

b) o cotă de 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;

c) o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul naţional de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, cotă determinată pe baza unei metodologii elaborate de autoritatea competentă și de reglementare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) o cotă de 4,4% din valoarea venitului brut realizat din operaţiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, se arată în proiectul de OUG consultat de Mediafax.

„Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani”

În esență, Cabinetul Bolojan a adoptat în decembrie o Hotărârii de Guvern pentru prelungirea perioadei de explorare a unei sonde din perimetrul Neptun, Anaconda, și a agreat principiile pentru prelungirea acordurilor de exploatare a perimetrelor de pe uscat ale OMV Petrom, care urmează să expire în 2028.

Parte a înțelegerii a fost ca OMV Petrom să renunțe la litigiul de la Paris și din instanțele românești și să își asume să suporte obligațiile istorice de mediu și abandonare conform contractului de privatizare, estimate la aproximativ 600 de milioane de euro, sumă neactualizată.

„Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relații echilibrate și predictibile care să contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat”, a transmis Ilie Bolojan, în decembrie.

„Principii convenite pentru prelungirea acordurilor petroliere de producție cu 15 ani. OMV Petrom a început împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon procesul de extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043. În acest context, OMV Petrom și statul român au convenit asupra unui set de obiective legale și contractuale, inclusiv soluționarea unor aspecte esențiale aflate in discuție, importante pentru viitoarele investiții în explorare și producție în România. Acest set de obiective include modificări ale redevențelor și impozitării specifice, cu întărirea stabilității fiscale pe viitor, precum și ajungerea la un acord privind obligațiile istorice de mediu și abandonare”, au transmis la începutul lunii decembrie oficialii OMV.

Potrivit companiei, se preconizează, mai exact, că redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor.

„În viitor, obligațiile istorice de mediu și abandonare conform Anexei P a contractului de privatizare estimate la aproximativ 600 milioane euro (sumă pe termen lung neactualizată la valoarea prezentă) sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri. Impactul net al obiectivelor convenite va fi comunicat după finalizarea acestora, atât din perspectiva legislativă cât și contractuală, estimată pentru primul trimestru din 2026”, au subliniat oficialii companiei, în informarea din decembrie la BVB.

În mod evident, această evaluare este sunt încă „în dinamică”, având în vedere stadiul reglementărilor.

Directorul financiar al OMV Petrom: „Ne așteptăm ca acesta să fie finalizat în al doilea trimestru”

Stadiul implementării creșterii convenite a redevențelor a fost detaliat recent acum câteva zile, pe 30 aprilie, de directorul financiar al companiei, Alina Popa, în conferința telefonică pentru investitori și analiști, la întrebarea unui participant.

„Am anunțat că, în decembrie 2025, am convenit cu statul român asupra unui set de obiective care urmau să fie implementate în primul trimestru al anului 2026. O parte din aceste obiective se referă la prelungirea contractelor de concesiune din E&P și, în acest context, la creșterea cu 40% a redevențelor. Procesul de implementare a fost în desfășurare în primul trimestru, însoțit de numeroase discuții, însă nu a fost încă finalizat. Ne așteptăm ca acesta să fie finalizat în al doilea trimestru, iar creșterea redevențelor se va aplica prospectiv după implementare, deoarece vor avea loc modificări legislative. Modificările legislative se aplică întotdeauna prospectiv”, a declarat Alina Popa.

„Imediat ce vom finaliza totul, toate modificările legislative vor fi publicate în mod clar, iar apoi vom furniza cât mai curând posibil o estimare a impactului asupra intervenției. Într-adevăr, este vorba de o creștere a redevențelor, dar și de o modificare a impozitării suplimentare. Nu avem încă toate detaliile finalizate”, explica membrul directoratului OMV Petrom, conform transcriptului publicat de grup.

Cât încasează România din reverențe

Miza semnării acestor documente este o sumă substanțială, estimată de sursele Mediafax la un miliard de lei.

Totalul încasărilor statului din redevențe petroliere în 2024, ultimul an cu o lege adoptată de aprobare a execuției bugetare, a fost de peste 2 miliarde de lei.

Mai exact, este vorba de 2.090.233.157 de lei, sumă care nu este defalcată pentru operațiuni pe uscat – onshore sau în larg, offshore.

Conform raportului anual, Grupul OMV Petrom, cu o cotă de peste 34%, a achitat redevențe în România 780.121.000 de lei în 2025, dintre care 690.817.000 lei sunt cele care revin activităților onshore.

Totalul plăților pentru activitățile onshore de anul trecut a fost de 1.470.085 lei, sumă care include, pe lângă redevențe, și impozite (pe venit, producție sau profit) și taxe (licențe, chirii, înregistrare și altele)

Cel mai mare producător național, Romgaz, cu o cotă de piață de peste 52%, a plătit în 2025 redevențe petroliere totale de 561.913.000 lei.

În România erau înregistrați 12 producători de gaze naturale la finalul lui 2025, conform raportului de monitorizare a pieței gazelor naturale al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Dividende de 3,6 miliarde de lei aprobate

De amintit că la finalul lunii trecute, Adunările generale ale acționarilor OMV Petrom – ordinară și extraordinară – au aprobat toate propunerile Directoratului, inclusiv distribuirea de dividende totale (de bază și speciale) aferente profitului din 2025, în valoare de 3,6 miliarde lei, precum și bugetul pentru 2026, care alocă aproximativ 9 miliarde lei pentru investiții, în creștere cu 23% față de anul precedent. Acestea urmează să fie plătite începând cu iunie.

Compania a anunțat un profit net de 1,028 miliarde de lei după primele trei luni din 2026, cu 4% mai mic decât cel de 1,070 miliarde de lei din primul trimestru al anului anterior. La raportarea precedentă, pentru între anul 2025, grupul OMV Petrom anunțase un profit net în scădere cu 27%, conform rezultatelor preliminare la 31 decembrie.

Potrivit datelor grupului, OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni, din care statul român deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.

Compania este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu peste 48 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2025. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 21 miliarde de euro si a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

(sursa: Mediafax)