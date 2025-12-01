Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu 32,4% în primele zece luni din 2025

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 9.396 de firme (număr în creștere cu 35,43% față de ianuarie-octombrie 2024) și în județele Cluj (2.641 de firme, plus 42,6%), Ilfov (2.439, plus 28,37%), Constanța (2.273, plus 21,88%), Timiș (1.929, plus 19,29%), Brașov (1.740, plus 47,21%) și Iași (1.729, plus 24,48%).



La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 250 (plus 31,58% față de primele zece luni din 2024), Covasna (266, plus 45,36%), Mehedinți (320, plus 39,74%), Călărași (322, plus 21,51%) și Harghita (340, plus 7,26%).



Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 67,8%), Olt (plus 62,25%), Alba (plus 56,06%) și Vâlcea (plus 55,38%). În niciun județe nu au fost consemnate scăderi ale numărului de dizolvări.



Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-octombrie 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 10.509 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 7,72%.



Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și transportul și depozitarea sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 3.924 (plus 9,55%), 3.884 (plus 12,58%) și 3.211 (plus 18,66%).



În luna octombrie, au fost raportate 5.407 dizolvări de firme, cele mai multe în București (1.191) și în județele Ilfov (306), Cluj (298), Constanța (204), Iași (203) și Timiș (203).

AGERPRES