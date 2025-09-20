Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025

Comparativ cu luna anterioară, în august 2025 se înregistrează o creştere de 0,88%.



Potrivit PAID, la sfârşitul lunii august, 71% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 29% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,4% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,6% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).



Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,6% din total), Muntenia (19,9%) şi Bucureşti (18,5%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,6%).



PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.



Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei).

AGERPRES