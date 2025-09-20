x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   16:40
Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025

Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane de poliţe PAD active la 31 august 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Comparativ cu luna anterioară, în august 2025 se înregistrează o creştere de 0,88%.

Potrivit PAID, la sfârşitul lunii august, 71% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 29% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,4% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,6% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,6% din total), Muntenia (19,9%) şi Bucureşti (18,5%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,6%).

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.

Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei).

