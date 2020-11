Pandemia și vremea nefavorabilă au diminuat producția de struguri

Red wine grapes on old vine

Problemele cauzate de pandemia de Covid-19 și vremea nefavorabilă din primăvară au dus la diminuarea producției de struguri din acest an. Cu toate acestea, potrivit viticultorilor, primele concluzii arată că vinul produs din recolata anului 2020 va fi de excepție, scrie Mediafax

Primăvara a început cât se poate de prost în multe crame din România. „Restricțiile de mobilitate din perioada martie-aprilie au survenit exact în momentul în care în podgorii era cel mai mult de lucru. Vorbim despre tăieri și stropiri, fără de care planta de viță-de-vie nu poate oferi o producție de calitate”, se arată într-un comunicat al Cramei Dealul Dorului din Silagiu, județul Timiș.

Conform acestuia, în multe zone ale țării a plouat chiar în perioada de înflorire, iar asta a făcut ca producția să fie afectată. „Au fost mult mai puține boabe pe ciorchini, însă acest lucru a ajutat ca strugurii rămași să acumuleze o cantitate mai mare de zaharuri și arome, ceva mai devreme decât în alți ani. De altfel, pentru un vin de calitate superioară a fost benefică și seceta din lunile august-septembrie. Soarele puternic a făcut ca în cramă să ajungă struguri sănătoși, cu toate proprietățile necesare pentru un vin de excepție”, se mai spune în comunicat.

„Anul acesta este unul special, mai ales că am avut de trecut peste un obstacol pe care nimeni nu l-a anticipat: pandemia de Covid-19. Atunci când aveam foarte mult de lucru în vie a apărut problema cu forța de muncă. La lucrările din primăvară ne bazăm pe zilieri, iar atunci oamenilor le era frică să iasă din casă, să vină la muncă. Am reușit cu puțini oameni să facem toate lucrările și să ținem podgoria în viață. Ulterior au apărut problemele cauzate de scăderea bruscă a vânzărilor. Și la noi, dar și la multe alte crame a apărut incertitudinea zilei de mâine și ne-am pus cu toții o mulțime de întrebări. Se vor vinde vinurile până la noua recoltă? Vom avea loc în cramă pentru vinul nou? Vom reuși să plătim angajații și furnizorii? Cu greu am trecut peste aceste temeri și am reușit să începem recoltarea strugurilor, iar prima concluzie este că vinul din acest an are o calitate superioară altor ani”, susține Doru Husarciuc, proprietarul Cramei.

Potrivit reprezentanților cramei, o mare provocare în această perioadă va fi depozitarea. Există deja un suprastoc de vinuri rezultat din scăderea semnificativă a vânzărilor. Antreprenorii din domeniu caută soluții astfel ca toate vinurile să fie depozitate în condiții optime până când exporturile vor fi deblocate și până în momentul în care restaurantele vor fi redeschise, au mai arătat reprezentanții cramei din Timiș.

Crama Dealul Dorului produce anual aproximativ 100.000 de sticle de vin. Podgoria este întinsă pe 17 hectare, iar în următorii doi ani vor mai intra în producție încă 26 de hectare de viță de vie.