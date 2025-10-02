Papa intervine în dezbaterea americană despre avort

Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marți seară despre planurile cardinalului Blase Cupich din Chicago de a acorda un premiu pentru întreaga carieră senatorului de Illinois, Dick Durbin, pentru munca sa în sprijinul imigranților. Planurile au stârnit obiecții din partea unor episcopi conservatori americani, având în vedere sprijinul puternicului senator democrat pentru dreptul la avort.

Papa a cerut în primul rând respect pentru ambele părți, dar a subliniat și aparenta contradicție din astfel de dezbateri.

„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar spune că sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață”, a spus Leo. „Cineva care spune că «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților în Statele Unite» nu știu dacă asta este pro-viață.”

Papa Leon, ale cărui cuvinte au făcut ecou unui argument catolic des întâlnit în discuțiile despre avort, a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunțe că Durbin a refuzat premiul.

Învățătura Bisericii interzice avortul, dar se opune și pedepsei capitale, considerând-o „inadmisibilă” în toate circumstanțele. Episcopii americani și Vaticanul au cerut insistent un tratament uman al migranților.

(sursa: Mediafax)