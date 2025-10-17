Papa Leon îi îndeamnă pe liderii mondiali „să nu întoarcă privirea” în lupta împotriva foametei

În cadrul ceremoniei mondiale dedicate Zilei Mondiale a Alimentației, care a marcat și cea de-a 80-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, la sediul acesteia din Roma, pontiful american a îndemnat comunitatea internațională să nu întoarcă privirea atunci când se confruntă cu situații de urgență alimentară la nivel mondial.

Papa a menționat în mod deschis conflictele din Ucraina și Gaza, precum și din Haiti, Afganistan, Mali, Republica Centrafricană, Yemen și Sudanul de Sud.

Papa Leon a citat date ale ONU care arată că aproximativ 673 de milioane de oameni nu mănâncă suficient în fiecare zi, scrie AP.

„Nu ne mai putem amăgi singuri gândindu-ne că consecințele eșecurilor noastre afectează doar pe cei care sunt ascunși de privirile noastre”, a spus el.

„Fețele înfometate ale atâtor oameni care încă suferă ne provoacă și ne invită să ne reexaminăm stilul de viață, prioritățile și modul general de a trăi în lumea de astăzi”.

„Trebuie să facem din suferința lor propria noastră suferință”, a concluzionat el.

Leon a condamnat, de asemenea, utilizarea foamei ca armă de război, dar nu a menționat niciun conflict sau regiune specifică.

„Într-o epocă în care știința a prelungit speranța de viață, permițând milioane de oameni să trăiască și să moară, loviți de foame, este un eșec colectiv, o deraiere etică, o ofensă istorică”, a spus el.

Avertismentul Papei Leo vine în contextul în care agențiile de ajutor alimentar ale ONU se confruntă cu reduceri severe ale finanțării din partea principalilor donatori, ceea ce riscă să afecteze operațiunile lor în țări cheie și să forțeze milioane de oameni să ajungă la niveluri de foame de urgență.

(sursa: Mediafax)