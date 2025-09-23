Paracetamolul, între cele mai importante opțiuni de tratament în cazul durerii și febrei în sarcină

„Răspicat și cu toată răspunderea, vă spun că paracetamolul rămâne, în continuare, printre cele mai importante opțiuni de tratament în cazul durerii și febrei în sarcină. Și lucrul ăsta a fost subliniat astăzi dintr-un comunicat oficial al Agenției Europene a Medicamentului de către directorul medical al acestei instituții. Nu există, în acest moment, nicio evidență nouă față de ceea ce ne este cunoscut. Studiile la care s-a făcut referire nu sunt concludente și există studii făcute pe milioane de oameni de-a lungul zecilor de ani. Pentru că vreau să subliniez, paracetamolul, acetaminophenul, este un medicament utilizat de zeci de ani”, spune Prisada, la Antena 3 CNN.

Acesta precizează că în 2019 s-a făcut ultima revizuire a datelor existente pe partea de siguranță la nivelul Agenției Europene Medicamentului și indicațiile sunt absolut aceleași. Agenția Europeană și agențiile naționale nu consideră în acest moment necesară nicio actualizare a informațiilor de siguranță.

Răzvan Prisada afirmă că îngrijorarea femeilor în sărcinate este „absolut fundamentată”, după ce președintele SUA, Donald Trump a spus că există legătură între paracetamolul administrat în sarcină și autism. Însă, în principiu, „orice medicament administrat în timpul sacinii, trebuie să fie administrat numai dacă este într-adevăr o necesitate clinică. Și acest lucru poate fi confirmat sau indicat numai de către un medic de specialitate”.

„Pe de altă parte, paracetamolul, în cazul acesta concret, s-a dovedit și este un remediu eficace și sigur pentru administrarea în condițiile în care, încă o dată repet, este absolută nevoie de a trata simptome precum febra. Febra în timpul sarcinii este un factor de risc major atât pentru făt, cât și pentru mamă. Nu există nicio dată concludentă disponibilă în acest moment care să ne ducă cu gândul că ar trebui restrâns sau să atragem atențiuni suplimentare în ceea ce priveste utilizarea paracetamolului. Dar vreau să vă asigur că urmarea acestui demers public venit din partea autorităților americane a nivelul Agenției Europene a Medicamentului, cu implicarea expertilor din toate țările, inclusiv România, va fi începută o monitorizare atentă a tot ceea ce există date concludente în literatură, inclusiv cele la care se face referire de către autoritatea americană. Lucrul ăsta se va face într-un mod cât se poate de transparent”, a mai spus președintele Agenției Naționale a Medicamentului.

Președintele Donald Trump a anunțat luni că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va notifica medicii că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii „poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur, potrivit CNN.

(sursa: Mediafax)