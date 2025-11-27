Pastor din București, acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au pus miercuri în mișcare acțiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 72 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală asupra unui minor.

În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în calitate de pastor penticostal, prin constrângere morală, a recurs la acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani, la locuința acestuia situată în Sectorul 5 din București.

Procurorii arată că inculpatul a profitat de starea de vulnerabilitate a victimei și de încrederea acordată acestuia, minora percepându-l ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-și exprima voința.

„În acest context, inculpatul a acționat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor ședințe de mărturisire desfășurate fără prezența altor persoane”, susțin procurorii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei de sector a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)