Egiptul și Qatarul schimbă harta energiei din Europa. Gazele Ciprului, trimise spre UE

Egiptul va livra gaze cipriote către Europa, după ce a încheiat un acord energetic cu Qatarul, relatează Euronews.

QatarEnergy și ExxonMobil au semnat un acord cu Egiptul, pentru a transporta gaze naturale cipriote către instalațiile de lichefiere egiptene. Acestea vor fi, ulterior, exportate către Europa. Acordul reprezintă cel mai recent semn că Egiptul devine centrul energetic dominant al Mediteranei de Est.

Acordul semnat între cele două companii și Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Egipt vizează modul în care gazele descoperite în largul coastelor Ciprului ar putea fi dezvoltate și exportate prin intermediul infrastructurii existente a Egiptului.

Acordul a fost semnat de ministrul petrolului, Karim Badawi, mai arată sursa.

Cipru nu are propriile instalații de lichefiere, așa că gazele extrase din zăcămintele sale offshore trebuie mai întâi transportate sub apă în Egipt. De acolo, vor fi procesate și lichefiate înainte de a fi expediate către piețele europene.

Cipru a petrecut mai bine de un 10 ani încercând să transforme descoperirile sale offshore în exporturi comerciale. Președintele Nikos Christodoulides a declarat că ultimele aprobări marchează un punct de cotitură pentru țară. Cipru va trece de la explorare la exploatarea resurselor sale de gaze naturale.

Luna trecută, partenerii din zăcământul Aphrodite din Cipru au semnat un acord pe 15 ani. Acesta cuprinde vânzarea tuturor gazelor naturale recuperabile din rezervor către Egyptian Natural Gas Holding Company, cu opțiunea de prelungire a acordului pentru încă cinci ani.

Cele două companii semnatare sunt partenere în Blocul 10, ce conține aproximativ 3,7 trilioane de metri cubi de gaze. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri offshore ale Ciprului, potrivit aceleiași surse.

Ruta ar putea conta și pentru Europa, care a căutat aprovizionări cu gaze de când invazia Rusiei în Ucraina a perturbat fluxurile energetice. Este puțin probabil ca gazul cipriot să transforme singur balanța energetică a Europei, dar ar putea adăuga o altă opțiune de aprovizionare din estul Mediteranei.

Planul este încă într-o fază incipientă, mai precizează sursa, iar decizia finală de investiție nu a fost încă luată.

(sursa: Mediafax)