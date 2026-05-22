Președintele Poloniei îi mulțumește lui Trump pentru trupele americane suplimentare 

Karol Nawrocki, președintele polonez, a salutat anunțul omologului său din SUA, Donald Trump, privind suplimentarea trupelor americane în Polonia.

Într-un mesaj publicat în noaptea de joi spre vineri, Nawrocki i-a mulțumit lui Trump pentru decizia luată.

„Susțin și voi continua să susțin alianța polono-americană – un pilon important al securității fiecărei familii poloneze și a întregii Europe. Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și grija pentru securitatea noastră comună. Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru prietenia față de Polonia și pentru deciziile ale căror rezultate practice le vedem astăzi foarte clar. Securitatea Poloniei și a polonezilor este cea mai importantă pentru mine!”, este mesajul publicat de Nawrocki pe rețeaua X.

Donald Trump trimite încă 5000 de soldați SUA în Polonia

Joi seara, președintele american Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că va trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia.

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia”, a scris Trump pe Truth Social.

Anunțul lui Trump vine la câteva zile după ce Statele Unite au anulat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, pentru a asigura prezența prin rotație pe flancul estic al NATO. Decizia de ultim moment a fost adoptată de secretarul american al apărării, Pete Hegseth. De asemenea, această mișcare a stârnit îngrijorare la Varșovia și a generat critici intense atât în Congresul SUA, cât și în rândul oficialilor de la Pentagon.

