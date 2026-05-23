Weekend cu ateliere pentru copii și bunătăți de la producători, chiar lângă Arcul de Triumf

Jurnalul.ro

de Redacția Jurnalul    |    23 Mai 2026   •   00:30
facebook/Târg de weekend: Piață volantă deschisă la Arcul de Triumf

O piaţă volantă va fi organizată, în weekend, în curtea sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1, situat pe bulevardul Mareşal Averescu, intrarea dinspre Arcul de Triumf.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 au scris, marţi, pe Facebook, că vizitatorii vor putea să cumpere de pe tarabe, direct de la producători: roşii, căpşuni, cireşe, verdeţuri, brânzeturi şi preparate tradiţionale din carne de toate felurile, conserve şi flori.

De asemenea, vor fi organizate ateliere pentru copii, vor picta, colora şi modela plastelină.

Producătorii încep instalarea, vineri dimineaţă, pentru a-i primi pe vizitatori, începând cu ora 12:00, iar programul se încheie la ora 20:00. Sâmbătă şi duminică piaţa va fi deschisă între orele 9:00 şi 20:00.

 

Subiecte în articol: targ weekend piata volanta Arcul de Triumf
