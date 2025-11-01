x close
Peste 170.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Naţională

de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   13:20
Sursa foto: hepta

Peste 170.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, a precizat sâmbătă, pentru AGERPRES, preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române.

De duminica trecută, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, numărul credincioşilor aşezaţi la rând pentru închinarea în Sfântul Altar s-a menţinut foarte ridicat.

Timpul de aşteptare poate fi consultat prin aplicaţia de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureştilor utilizând următorul link: https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.

Programul de închinare şi trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale a fost prelungit, noul termen limită fiind miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopţii. AGERPRES

