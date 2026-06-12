Pensia în România: Stagiul minim de cotizare, limită de vârstă și cumpărarea vechimii în muncă

În România, accesul la pensia pentru limită de vârstă este condiționat de existența unui stagiu minim de cotizare de 15 ani.

15 ani de cotizare, pragul minim pentru pensie

Potrivit legislației în vigoare, orice persoană trebuie să acumuleze cel puțin 15 ani de contribuții la sistemul public de pensii pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Practic, este vorba despre 180 de luni în care au fost achitate contribuții de asigurări sociale, indiferent dacă acestea au fost realizate continuu sau cu întreruperi, scrie stiripesurse.ro

Stagiul minim de cotizare nu trebuie confundat cu stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani și influențează valoarea finală a pensiei. Cei 15 ani reprezintă doar condiția de bază pentru deschiderea dreptului la pensie.

În calculul stagiului de cotizare sunt incluse:

perioadele lucrate cu contract de muncă și contribuții plătite;

perioadele asimilate, precum șomajul indemnizat sau concediul pentru creșterea copilului;

anumite perioade de studii universitare recunoscute de lege;

contribuțiile plătite voluntar prin contract cu Casa de Pensii.

Ce se întâmplă dacă ai vârsta de pensionare, dar nu ai 15 ani de contribuții

Persoanele care ating vârsta standard de pensionare fără să fi acumulat stagiul minim de 15 ani nu pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă din sistemul public.

În această situație, nu există drept la pensie contributivă, iar veniturile la bătrânețe vor depinde de economii personale, sprijinul familiei sau alte forme de ajutor social, acolo unde legislația le permite.

Totuși, există câteva variante prin care situația poate fi remediată.

Cumpărarea vechimii

Românii care nu au acumulat suficienți ani de cotizare pot încheia un contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii și pot plăti contribuții pentru perioadele lipsă.

Mecanismul permite atât completarea unor perioade anterioare, în anumite condiții prevăzute de lege, cât și plata contribuțiilor pentru perioade viitoare.

Recunoașterea perioadelor lucrate în străinătate

Pentru persoanele care au muncit în state membre ale Uniunii Europene sau în țări cu care România are acorduri de securitate socială, perioadele de contribuție realizate peste hotare pot fi luate în calcul pentru atingerea stagiului minim.

În acest caz, fiecare stat va plăti partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

Continuarea activității după vârsta de pensionare

Persoanele care pot și doresc să rămână active profesional au posibilitatea să continue să lucreze și după împlinirea vârstei standard de pensionare, acumulând astfel stagiu suplimentar de cotizare.

Cât costă un an de vechime cumpărat în 2026

Pentru cei care aleg să contribuie voluntar la sistemul public de pensii, costurile sunt calculate în funcție de salariul minim brut și de contribuția de asigurări sociale (CAS), care este de 25%.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut este estimat la 4.325 de lei. În aceste condiții, contribuția minimă lunară va fi de aproximativ 1.081 lei.

Astfel, un an întreg de vechime cumpărat va costa aproape 13.000 de lei.

Persoanele care aleg o bază de calcul mai mare vor plăti contribuții mai ridicate, dar vor beneficia și de un punctaj mai bun la pensie.

Cine poate beneficia de pensie de urmaș

Pensia de urmaș este acordată membrilor familiei unei persoane decedate care era pensionar sau contribuabil la sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest drept:

copiii până la 16 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile;

copiii care suferă de invaliditate;

soțul supraviețuitor care îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Valoarea pensiei de urmaș este calculată în funcție de pensia pe care o primea sau ar fi primit-o persoana decedată și de numărul beneficiarilor.

Verificarea stagiului de cotizare

Specialiștii recomandă verificarea periodică a situației contribuțiilor prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice sau prin platforma online a instituției.

Pentru milioane de români, pragul de 15 ani de cotizare reprezintă cheia accesului la pensia de stat. Cei care constată că nu au acumulat suficientă vechime pot lua măsuri din timp pentru completarea stagiului și evitarea situației în care ajung la vârsta pensionării fără drept la pensie.